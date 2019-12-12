Зеленський побачив в очах Путіна можливість домовитися

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з президентом РФ вдасться домовитися. Про це він розповів в шоу «Право на владу».

«Але я точно зрозумів, що у нас почався діалог. Ми можемо домовлятися. Це буде не швидко, але це буде. У нас досить сильна позиція – війна в Україні, на жаль. Це наша земля, це наші люди. Це сильна позиція», – заявив президент, відповідаючи на запитання «Що ви побачили в очах Путіна?».

За словами Зеленського, Путін — «не простий, важкий людина».

«Але мені багато що стало зрозуміло з цієї першої зустрічі», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходила зустріч «нормандської четвірки», на якій головним питанням було врегулювання ситуації на Донбасі.