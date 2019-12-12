У Лаврова відповіли Нідерландам на питання про затримання Цемаха

У російському відомстві, яке очолює Сергій Лавров, тобто у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вимога голландських прокурорів щодо Володимира Цемаха, а точніше про необхідність його затримання через підозри останнього у причетності до катастрофи МН17 в небі над Донбасом, суперечить всім міжнародним стандартам.

Так, російське інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на офіційного представника зовнішньополітичного відомства Росії Марію Захарову, зазначає, що працівники Генеральної прокуратури Російської Федерації вели листування з Нідерландами. Вона зазначила, що всі ті претензії, які висуває сторона з Нідерландів, є повністю необґрунтованими. За її словами, голландські прокурори не виконали цілий ряд вимог Європейської конвенції щодо видачі. У числі таких вимог є також і технічні, і по суті.

Як відомо, влада української держави сьомого вересня передали Російській Федерації фігуранта справи про збитий в небі над Донбасом малайзійському «Боїнгу», що виконує рейс МН17. Мова йде про Володимира Цемахе. Це відбулося в рамках процесу, що проходив тоді по обміну утримуваними особами.