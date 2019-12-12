Жовта вода з крана: у Києві на Оболоні будуть промивати водопровід

Комунальники збираються проводити планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в Києві в ніч з 12 на 13 грудня. Про це повідомляє прес-служба Київводоканалу.
Для того, щоб не створювати незручності мешканцям, профілактика буде проводитися вночі. Під час промивки протипоказано використовувати воду з крана для приготування їжі і санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення санітарних заходів перед тим як застосовувати, потрібно спустити воду з крана. Використовувати можна в тому випадку, якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху.
У зону робіт, які будуть проходити з 23:00 до 5:00, потраплять мережі на наступних вулицях:
- вул. Архипенко,
- просп. Героїв Сталінграда,
- вул. Приозерна,
- вул. Прирічна,
- вул. Йорданська,
- вул. Малиновського,
- вул. Тимошенко,
- вул. Зої Гайдай,
- вул. Озерна,
- вул. Північна,
- вул. Богатирська,
- вул. Героїв Дніпра,
- просп. Оболонський.
Зазначимо, що промивка – це обов’язкова профілактика для того, щоб вода не затримувалася і згодом її якості не погіршувалися. Більше того, під час таких профілактик труби очищують від осаду.