Жовта вода з крана: у Києві на Оболоні будуть промивати водопровід

Комунальники збираються проводити планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в Києві в ніч з 12 на 13 грудня. Про це повідомляє прес-служба Київводоканалу.

Для того, щоб не створювати незручності мешканцям, профілактика буде проводитися вночі. Під час промивки протипоказано використовувати воду з крана для приготування їжі і санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення санітарних заходів перед тим як застосовувати, потрібно спустити воду з крана. Використовувати можна в тому випадку, якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху.

У зону робіт, які будуть проходити з 23:00 до 5:00, потраплять мережі на наступних вулицях:

вул. Архипенко,

просп. Героїв Сталінграда,

вул. Приозерна,

вул. Прирічна,

вул. Йорданська,

вул. Малиновського,

вул. Тимошенко,

вул. Зої Гайдай,

вул. Озерна,

вул. Північна,

вул. Богатирська,

вул. Героїв Дніпра,

просп. Оболонський.

Зазначимо, що промивка – це обов’язкова профілактика для того, щоб вода не затримувалася і згодом її якості не погіршувалися. Більше того, під час таких профілактик труби очищують від осаду.