Повінь – зміна системи

Menu
Close

Жовта вода з крана: у Києві на Оболоні будуть промивати водопровід

13.12.2019

Комунальники збираються проводити планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в Києві в ніч з 12 на 13 грудня. Про це повідомляє прес-служба Київводоканалу.

Для того, щоб не створювати незручності мешканцям, профілактика буде проводитися вночі. Під час промивки протипоказано використовувати воду з крана для приготування їжі і санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення санітарних заходів перед тим як застосовувати, потрібно спустити воду з крана. Використовувати можна в тому випадку, якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху.

У зону робіт, які будуть проходити з 23:00 до 5:00, потраплять мережі на наступних вулицях:

  • вул. Архипенко,
  • просп. Героїв Сталінграда,
  • вул. Приозерна,
  • вул. Прирічна,
  • вул. Йорданська,
  • вул. Малиновського,
  • вул. Тимошенко,
  • вул. Зої Гайдай,
  • вул. Озерна,
  • вул. Північна,
  • вул. Богатирська,
  • вул. Героїв Дніпра,
  • просп. Оболонський.

Зазначимо, що промивка – це обов’язкова профілактика для того, щоб вода не затримувалася і згодом її якості не погіршувалися. Більше того, під час таких профілактик труби очищують від осаду.

Читайте також:   "Схеми і відкати": посадових осіб КП "Київжитлоспецексплуатація" підозрюють в системному розкраданні бюджетних грошей
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *