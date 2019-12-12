«Інша країна, яку ніколи не визнаємо»: Зеленський чітко пояснив план зі стіною на Донбасі

Зведення стіни на кордоні з окупованим Донбасом є останнім планом для України, який може бути застосований лише у випадку, якщо всі інші плани не спрацюють.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, який у четвер, 12 листопада, прийшов на ефір політичного ток-шоу «Право на владу». Глава держави нагадав, що під час засідання РНБО було затверджено п’ять планів реінтеграції Донбасу та повернення територій.

«Для мене побудова стіни не план «Б», а план «остання літера»… Для мене особисто це не варіант. Але, до нещастя, ми повинні розуміти і повинні рухатися. 5 років чекати, стріляти і втрачати наших українців ми не збираємося», – сказав український лідер.

На питання про соціальні виплати він відповів: «Якщо буде стіна – все, це інша країна, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо…

Ми детально опрацьовували ці плани. Якщо стіна – нам потрібно буде створити всі умови, щоб українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і які відчувають себе дійсно українцями, щоб вони приїхали до нас».

Зеленський додав, що у разі огородження окупованих територій це буде «інша місцевість, на якій будуть тільки бойовики».