Зеленський пообіцяв, що пенсії зростуть лише у пенсіонерів, яким понад 80 років

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада збираються в 2020 році істотно підвищити пенсії для людей старше 80 років.

“Ми придумали цікаву стратегію з підвищенням пенсій для людей за віком”, – сказав він в ефірі телеканалу “1+1”.

За його словами, істотне підвищення виплат усім пенсіонерам одночасно неможливо, тому що це 12 мільйонів чоловік.

“Спочатку ми підвищимо сильно – від 400 до 1100 гривень – пенсіонерам, яким 80+. Це близько 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми будемо знижувати: 75+, 70+ і далі”, – сказав він.