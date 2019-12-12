А у нас газопровід: Зеленський відповів Путіну на віршик про газ

Президент України Володимир Зеленський відповів на віршик російського президента Володимира Путіна «А у нас в квартирі газ». Про це йшла мова в шоу «Право на владу».
«А у нас газопровід. І в цьому баланс», – відповів Зеленський.
Президент додав, що вважає можливим підписання контракту на транзит газу з РФ, оскільки всі зацікавлені в угоді.
«Зараз головне питання в термін, на який буде укладено договір…Росія запропонувала нам 1 рік спочатку, а ми їм запропонували трохи більше – 10 років. Потім нам запропонували три роки, а ми запропонували компроміс – 10 років», – сказав Зеленський.
Він уточнив, що Україна розглядає контракт на транзит газу не в політичній, а економічній площині.
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