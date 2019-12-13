Путін змінив губернатора Єврейській автономній області

Президент РФ Володимир Путін своїм указом відправив у відставку губернатора Єврейської автономної області Олександра Левинталя. Чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

Тим же указом Путін призначив тимчасово виконуючим обов’язки глави регіону сенатора Ростислава Гольдштейна. З ним президент вже провів робочу зустріч, передає “Інтерфакс”.

Олександр Левінталь заявив, що його відставка викликана переходом на нове місце роботи, яке також буде пов’язано з держслужбою. “Я планую деякий час відпочити. Але в даний час вирішується питання про новому місці роботи, але перехідний етап буде. Відставка пов’язана з переходом на нове місце роботи. Але поки рано про це говорити – в стадії вирішення знаходиться”, – сказав Левінталь ТАСС.

Екс-губернатор також зазначив, що, швидше за все, його переведуть до Москви.

Левінталь додав, що останнім часом став перейматися своєю роботою і вирішив звільнити місце для інших, щоб наступник встиг підготуватися до виборів і забезпечити собі перемогу. “Оскільки наближається термін виборів, тому потрібно дати можливість людині вписатися, показати себе. А я не збирався йти на повторні вибори”, – сказав Левінталь.

На початку жовтня відставку Левинталя передбачав “Комерсант”, а потім і інші ЗМІ. Газета називала його можливим наступником саме Гольдштейна. Нову хвилю губернаторських відставок пророкували на кінець жовтня. Серед кандидатів на відставку, крім Левинталя, називали губернатора Іркутської області Сергія Левченка. Путін відправив його у відставку трохи раніше 12 грудня.

У вересні відставку Левченко і Левинталя прогнозували аналітики “Мінченко консалтинг”.

Левінталь керував ЄАО в якості губернатора з вересня 2015 року, до того він кілька місяців пропрацював в якості вр.і.про. глави регіону. 13 вересня 2015 року за Левинталя проголосували 75,42% виборців (балотувався від партії “Єдина Росія”).

У крісло губернатора Левінталь сіл як “досвідчений управлінець і сильний економіст”, обіцяв покращити ситуацію в одному з найбільш депресивних регіонів Росії. Однак дива не сталося.

“Населення масово біжить з ЄАО в пошуках роботи, медицини, доступного і якісного житла, взагалі – нормального життя, – говорив у жовтні 2019 року доктор політичних наук Ілдус Ярулин. – За період з 2015 по 2018 роки ЄАО покинули 24 518 осіб. А приїхали в область тільки 17 181 людина. Міграційна спад склала 7137 людина”.

Крім сумних економічних показників, ЄАО є одним з антилідерів в Росії за кількістю абортів і числа вихованців дитбудинку.

За словами Ярулина, губернатор Левінталь “потрапив в “червону зону” практично всіх рейтингів, які оцінюють діяльність вищих посадових осіб суб’єктів РФ, ставши абсолютним аутсайдером”.

Після чергового зриву опалювального сезону в ЄАО розмови про швидку відставку Левинталя активізувалися, а в кулуарах експерти почали обговорювати можливого наступника, писало інформагентство Regnum.

Олександр Левінталь – заслужений економіст Російської Федерації (1998). Він має класний чин дійсного державного радника 2 класу (2010), нагороджений орденом Дружби (2008), передає РИА “Новости”.

Ростислав Гольдштейн народився 15 березня 1969 року в селищі Селіжарово Калінінської області (нині Тверська область). У 1995 р. отримав диплом рязанського філії Московської академії економіки і права за спеціальністю “адміністративно-господарське право та економіка”. У 2007 р. закінчив університет Російської академії освіти (позбавлено акредитації в 2016 р.) за спеціальністю “фахівець комерції”, в 2009 р. – Північно-Західну академію державної служби (нині – Північно-Західний інститут управління – філія Російської академії народного господарства і державної служби при президенті РФ) за спеціальністю “менеджер”. З 22 вересня 2015 р. – член Ради Федерації РФ, представник від уряду Єврейської автономної області. Раніше він був депутатом Держдуми від “Єдиної Росії” в V і VI скликань та заступником голови Держради Комі.

Гольдштейн є членом комітету з бюджету і фінансових ринків, комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру, що подаються членами Ради Федерації. Він нагороджений медаллю ордена “За заслуги перед Вітчизною” II ступеня (2019 рік). Ростислав Гольдштейн одружений, має доньку. Він також є кандидатом у майстри спорту з боксу, захоплюється риболовлею.

Політологи характеризують Гольдштейна як популіста і фахівця з “самопіару”, в той час як ЄАО потрібен “міцний господарник”. “Неможливо пригадати, щоб сенатор від ЄАО Гольдштейн як-то просував інтереси області на федеральному рівні, – говорив Ілдус Ярулин. – Зате вже в чому досяг успіху Ростислав Эрнстович, так це в активному піар самого себе. Кілька разів в тиждень далекосхідні ЗМІ публікують розлогі міркування сенатора, які неймовірно далекі від проблем нещасного регіону – про розвиток космосу, освоєнні Арктики. Тим самим сенатор Гольдштейн підвищує свій медиарейтинг. Але ЄАО тут точно ні при чому”.

Ярулин наголосив, що кандидатуру Гольдштейна на пост губернатора “мало хто сприймає всерйоз”. Проте в Кремлі зробили ставку саме на нього.