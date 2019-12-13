ЄСПЛ коммуницировал колективну скаргу росіян на позасудові страти в Чечні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) коммуницировал скаргу родичів п’ятьох чоловіків, яких силовики могли стратити у Чечні без суду і слідства в 2017 році. Російській владі потрібно надати повну інформацію про спецопераціях, проведених в республіці з кінця 2016 за початок 2017 року — це період передбачуваних злочинів. Про це повідомляє «Коммерсантъ».

В кінці 2016 року в Чечні бойовики вбили в Грозному поліцейського, заволоділи його зброєю і автомобілем, після чого спробували сховатися, але були ліквідовані. Незабаром стався ще один напад на силовика, зловмисники також були вбиті. У ході спецоперації правоохоронці затримали кілька десятків осіб, які могли бути пов’язані з терористичним підпіллям.

У скарзі до ЄСПЛ стверджується, що «в ніч на 26 січня 2017 року сталася масова страта від 27 до 56 затриманих, яка проходила в приміщеннях полку патрульно-постової служби поліції імені Ахмата Кадирова, страчені підозрювалися в участі у терористичній діяльності або гомосексуалізм». Ця інформація була опублікована в липні 2019 року «Новою газетою».

Родичі затриманих і зниклих без вести чоловіків зверталися із заявами в поліцію, Слідчого комітету і прокуратури, але інформацію про їх долю отримати не вдалося, кримінальні справи порушені не були. Силовики стверджували, що рідні заявників вступили до лав незаконних озброєних формувань і поїхали в Сирію. Разом з тим близькі зниклих почали отримувати погрози на свою адресу — про це також йдеться у скарзі в ЄСПЛ.

Суд коммуницировал скаргу за чотирма статтями Європейської конвенції: статті 2 («Право на життя»), статті 3 («Заборона тортур»), статті 5 («Право на свободу та особисту недоторканність») та статті 13 (Право на ефективний засіб правового захисту»). Російській владі необхідно надати відповідь до березня 2020 року.