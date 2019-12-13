Пенсіонер в Комі втратив майже 2 млн рублів на біржових торгах”

У місті в Ухті Комі поліція порушила кримінальну справу про шахрайство за заявою 73-річного пенсіонера, який втратив 1 мільйон 995 тисяч рублів за рік участі в торгах на “біржі”, повідомляє прес-служба регіонального управління МВС.

За словами ухтинца, невідомі обманом відібрали у нього гроші. Рекламу про отримання прибутку на одній з торгових майданчиків він побачив випадково і зв’язався з її представниками. Ці люди почали координувати дії пенсіонера, радячи робити ставки на ті чи інші продукти: наприклад, на курс долара, на зростання нафти та інше.

Спочатку ухтинец вкладав у гру невеликі суми. Причому іноді він виводив по 100-200 доларів з електронного рахунку, відкритого на майданчику. Поступово до літньої росіянину прийшов справжній азарт.

“Підозрювані запропонували грати на більш великі суми, обіцяючи прибуток. Чоловік погодився і навіть став продавати своє майно, щоб отримати гроші для участі в торгах. Через деякий час він вирішив вивести зароблене, але не зміг. Ухтинец здогадався, що його обманюють, і звернувся в поліцію”, – йдеться в повідомленні регіонального управління МВС.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею “шахрайство” (ч. 4 ст. 159 КК РФ).

У поліції звертають увагу, що такий вид мережевого заробітку як гра на фондовій біржі є одним з самих ненадійних способів поправити своє фінансове становище”. “У спробі отримати матеріальні блага, люди дуже часто залишаються ні з чим, або змушені оплачувати кредити, які були вкладені в фондову біржу. <…> Як правило, такі історії закінчуються розчаруванням і повним спустошенням сімейного бюджету”, – додали у відомстві.