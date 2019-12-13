СК проводить перевірку з-за смерті журналіста, якому медики зупиняли кровотечу куркою

Слідчий комітет проводить дослідчу перевірку за фактом смерті заступника редактора відділу спецкорров і оглядачів газети «Вечірня Москва» Михайла Виноградова, якому співробітники швидкої допомоги рекомендували зупинити кровотечу мороженої куркою. Про це повідомляється на сайті головного слідчого управління відомства по Москві.

Також службову перевірку проведе департамент охорони здоров’я Москви. У повідомленні прес-служби сказано, що кілька днів тому помер був прооперований, а після виписки ввечері 9 грудня викликав швидку допомогу. Медики, що приїхали до журналіста, не виявили у нього кровотечі і рекомендували «додати до пов’язці щось холодне, що є нормою в подібних ситуаціях». Йому рекомендували бути госпіталізовані в плановому порядку, самостійно звернувшись в поліклініку.

Швидка, яка приїхала на виклик Виноградова вдень 11 грудня, госпіталізувала журналіста через нагноєння в ділянці післяопераційної рани, кровотечі але, за твердженням медиків, в цей час не було. «Ввечері в цей же день у лікарні пацієнт помер після масивного кровотечі, незважаючи на проведені хірургічні та реанімаційні заходи», — сказано в прес-релізі. Точна причина смерті буде встановлена за результатами розтину.

В ніч на 10 грудня Виноградов написав на своїй сторінці в Facebook пост про те, що фельдшери, які приїхали до нього на виклик, рекомендували прикласти до рани заморожену курку, щоб зупинити кровотечу.

«Приїхали два фельдшери і кажуть, мовляв, радійте — це не артерія, а великий посудину. І дірка вже сама закривається! Загалом, пришлепку з колагеном поставили, зверху бинта, та ще фельдшерка особисто в морозилку заглянула. Вибрала курчати-бройлера і каже: „Ось це тримайте годину“. Ага, звичайно. Годину в паху морожену курку тримати. Але я не заперечую, що треба — значить треба <…> А найнеприємніше, що я ніяк не можу зрозуміти, чому і від чого таке кровотеча? І як на майбутнє його лікувати? Тоскно мені й страшно. Трохи», — написав Михайло Виноградов.