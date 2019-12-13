«Помилки, не підриваючи довіри». 10 найяскравіших фейків Першого каналу

Прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова запитали, чи вважають у Кремлі, що «помилка» в сюжеті про збитий над Донбасом літаку Malaysian Airlines, яку визнав Костянтин Ернст в інтерв’ю The New Yorker, підриває довіру до Першого каналу. Пєсков відповів:

«Це зовсім не підриває. <…> Навколо таких резонансних тем і навколо такої трагедії, як та, що сталася з Boeing-777, важливо давати всю палітру версій, а не одну, як воліють робити багато західні канали. У цьому плані, так, якісь версії, які виходять вперед на певному етапі, потім виявляються неспроможними або сумнівними. Тому на певному етапі це цілком може бути».

«Палітра» Першого каналу, як і інших російських офіціозних ЗМІ, завжди була досить одноманітною. Але в одному Пісків, безсумнівно, правий: ще до того сюжету в програмі «Проте» Перший канал створив стільки фейків, що у тих, хто ще зберіг до нього якусь частку довіри, підірвати його не може ніщо.

Ось лише кілька яскравих прикладів.

1. Розп’ятий хлопчик зі Слов’янська

12 липня 2014 року в програмі «Час» вийшов сюжет Юлії Чумакова «Біженка з Слов’янська згадує, як за нею стратили маленького сина і дружину ополченця». У сюжеті жінка, яка представилася біженкою, розповідає про звірства українських військових, які відбили місто у сепаратистів:

«Центр міста. Площа Леніна. Наш міськвиконком — це єдина площа, куди можна зігнати всіх людей. На площі зібрали жінок, тому що мужиків більше немає. Жінки, дівчата, старі. І це називається показова страта. Взяли дитину трьох років — маленького хлопчика з трусиках, у футболці, як Ісуса на дошку оголошень прибили. Один прибивав, двоє тримали. І це все на маминих очах. Маму тримали. І мама дивилася, як дитина спливає кров’ю. Крики. Виски. Та ще взяли надрізи зробили, щоб дитина мучився. Там неможливо було. Люди втрачали свідомість. А потім, після того як півтори години дитина мучився і помер, взяли маму, прив’язали до танка без свідомості і по площі три кола провели. А коло площі — кілометр».

Слова «втікачки» явно ніхто не перевіряв, інакше з’ясувалося б, що у Слов’янську немає і ніколи не було площі Леніна, а сама історія про розп’ятого дитину за кілька днів до виходу сюжету була опублікована у Facebook відомим конспирологом Олександром Дугіним, правда, в його варіанті хлопчик був шестирічний. Журналісти «Нової газети» і «Дощу» вирушили в Слов’янськ, щоб перевірити розповідь «втікачки», і не знайшли ніяких підтверджень.

Дослідивши сюжети Юлії Чумакова і разглядевшая, в яких муках творчості народжувався знаменитий сюжет, журналістка Олександра Соколова пише в інтернет-виданні Colta:

«Всього за період з травня 2014 року по липень 2015 року Юлія Чумакова зробила 51 сюжет про те, що відбувається на Україні і в Росії з українськими біженцями. <…> У червні сюжети Юлії Чумакова з’являються один за іншим. Це репортажі з таборів для біженців. Хтось кричить, що на Україні почався геноцид, чоловік у збудженому стані каже: „Там просто йдуть і вбивають людей. Я не знаю, чим вони їх нагодували, якими наркотиками…” В кожному другому сюжеті за 2014 рік є великі плани плачуть. Діти стають постійними героями сюжетів Чумакова про біженців (кожен четвертий ролик). Плачуть люди, які стверджують, що їм не так страшно було у Велику Вітчизняну війну, як тепер. Причому порівняння нинішнього конфлікту з тим, що відбувалося в 40-е, — дуже частий прийом, за історію всіх сюжетів про Україну він був використаний журналістом чотири рази.<…>

У липні напруга в сюжетах наростає, інтонація загострюється. У сюжеті 3 липня на зустрічі з представниками Громадської палати жінки з Луганська, ридма ридаючи, говорять про те, як гинуть люди на Україні: «Вчора нас бомбили фашисти ці, фашисти!.. 11 осіб — голови повідлітали, п’ятирічна дитина… ну, розумієте?» Що саме сталося з п’ятирічною дитиною, залишається невідомим».

Але навіть через півроку після виходу фейкового сюжету Перший канал продовжував упиратися; 21 грудня в програмі «Час» з’явився сюжет під назвою «Журналісти Першого відповідають на звинувачення в брехні у зв’язку з сюжетом про вбивство дитини в Слов’янську». У ньому говорилося:

«У той момент, і по сей день, Слов’янськ контролювався українськими військовими, ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію можливості не було. Адже російським федеральним телеканалам акредитації в зоні АТО було відмовлено. І Перший канал випередив шокуючий розповідь словами кореспондента: „Розум відмовляється зрозуміти, як таке взагалі можливо в наші дні в центрі Європи. Серце не вірить, що таке могло статися”.

У журналістів не було і немає доказів цієї трагедії, але це реальний розповідь реально існуючої жінки, що бігла з пекла в Слов’янську. Те, про що вона говорила, стало в один ряд, ланка вже в нескінченному ланцюжку свідоцтв. Про долі десятків дітей, розірваних снарядами, розстріляних при спробі втекти, загиблих при авіанальоти і артобстрелах».

Ці два сюжети, як і багато інших, Костянтин Ернст помилкою не визнав.

2. Іноземні наймані вбивці на Майдані

27 листопада 2017 року програма «Час» відзначила річницю початку Евромайдана великим сюжетом про стан справ в Україні. Неправди в сюжеті було хоч відбавляй: ведучий Валерій Фадєєв стверджував, що з усіх пострадянських держав зарплати нижчі, ніж в Україні, тільки в Таджикистані, населення країни з радянських часів зменшилася на 40%, а безмитна торгівля з країнами Євросоюзу виявилася обмежена мізерними квотами. Але в центрі уваги опинилася історія про те, що на майдані діяли якісь іноземні снайперів, які стріляли і протестуючих, і в міліціонерів.

Історія з іноземними снайперами — не плід творчої фантазії працівників Першого каналу. До програми «Час» вона з’явилася в італійському фільмі «Україна. Прихована правда», спочатку розміщеному на сайті таблоїду, що належить сім’ї Берлусконі. За версією автора фільму, були снайперами грузини, які прибули в Україну за наказом Михайла Саакашвілі.

Фільм зроблений вкрай незграбно: в кадрі показано службове посвідчення грузинського силовика з грубими граматичними помилками в англійській мові, один з «снайперів» стверджував, що отримав наказ від «вищого начальства» — президента Саакашвілі, — хоча до моменту початку Евромайдана влада в Грузії змінилася, і Саакашвілі опинився в опозиції. А один з «снайперів» стверджує, що безпосередній керівник їхньої групи говорив: «Ми не можемо допустити, щоб відбулися дострокові вибори». Схоже, автор фільму не дуже розбирався в історії Майдану: не допустити дострокових виборів в той момент означало зберегти владу Януковича і Партії регіонів.

Все це не завадило Першому каналу зробити кілька сюжетів, які пропагують фільм.

3. Визнання чистоти російського спорту в швейцарському арбітражному суді

24 квітня 2018 року програма «Час» повідомила про рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні: суд скасував довічну дискваліфікацію російського лижника Олександра Легкова і зняв з нього звинувачення в застосуванні допінгу. На цій підставі ведучий Кирило Клейменов урочисто відрапортував про повну перемогу та визнання чистоти російського спорту.

Насправді ж суд прийшов до висновку, що у випадку з Легковим і ще кількома спортсменами доказів застосування допінгу було недостатньо, але дискваліфікація інших 12 спортсменів залишилася в силі. Інформація Родченкова про методи підміни допінг-проб в цілому була підтверджена судом, хоча, за висновком суддів, одного присутності прізвища спортсмена в «списку Родченкова» для дискваліфікації недостатньо.

Автор сюжету старанно намагався зловити Родченкова на протиріччях, але для цього йому довелося спотворити зміст заяв, які колишній глава московського антидопінгового центру робив раніше.

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4. Нацистське минуле діда, яке приховує канадський міністр

11 травня 2018 року викривальний сюжет програми «Час» був присвячений міністру закордонних справ Канади Христі Фріланд: та приховує, що її дід під час Другої світової війни співпрацював з нацистами. Кореспондент Юрій Ліпатов знайшов подробиці роботи діда Фріланд Михайла Хом’яка в створеній німецькими окупантами україномовній газеті «Краківські вісті», навіщо-то приписав йому якісь зв’язки з концтабором Аушвіц, яких ніколи не було, і заявив, що Христя Фріланд намагалася це приховати.

Ось тільки взяв цю інформацію кореспондент з роботи канадського історика, у підготовці якого брала участь сама Фріланд. Так що минуле діда вона вже точно не приховувала, а всі її гріхи полягають у тому, що вона не згадала колабораціоністський минуле діда у своєму есе «Моя Україна», присвяченому зовсім не військової історії.

У тій же роботі історика Джона Пола Химки — практично єдине джерело інформації про Михайла Хомяке — кажуть, що існує версія, втім, недоведена, згідно з якою редактор пронацистської газети Хом’як таємно допомагав антифашистського підпілля і друкував у друкарні газети фальшиві документи для партизанів. Цю версію в програмі «Час» вирішили не згадувати.

5. «Новачок», якого не могло бути в Солсбері

18 квітня 2018 року в денному випуску новин Першого каналу з’явився довгий сюжет про новий поворот в розслідуванні замаху на Сергія Скрипаля: британські експерти встановили, що бойова отруйна речовина «Новачок», від якого постраждали Скрипаль і його дочка, була в рідкому стані. Кореспондент Тимур Сиразиев зібрав свідчення декількох експертів, які стверджували, що рідкий отрута не міг бути «Новачком» російського походження.

Правда, один з «експертів по хімічній зброї» виявився генетиком і биотехнологом, а інший був причетний до гучного замовного вбивства і чомусь відбувся умовним терміном. «Експерти» старанно заплутували глядача не мають відношення до справи подробицями, а генетик-біотехнолог заявив, що «Новачок» — речовина нестійка і незастосовне в якості хімічної зброї, що неправда. Інший експерт описував симптоми отруєння «Новачком», але ніхто й словом не обмовився про те, чи були ці симптоми у Скрипалів. Але висновок був зроблений, правда, ні на чому не заснований: «Самі того не підозрюючи, британці довели повну неспроможність своєї версії».

6. Штучно створений українська мова, мало поширений в Україні

8 жовтня 2018 року віце-спікер Держдуми Петро Толстой у своїй програмі «Толстой. Неділя» на Першому каналі, обурюючись прийнятим в Україні законом про державний мовою, назвав українську мову «штучним, не мають навіть літературної норми на всій території України» і стверджував, що він поширений тільки в західних областях країни.

За версією Толстого, південь і схід України говорить переважно російською, а північ і центр — суржиком, тобто суміші російської з українською. На доказ цієї версії він демонстрував карту «мовного складу України», засновану нібито на дослідженні Київського лінгвістичного університету. Правда, в самому університеті про такому дослідженні нічого не знають, а карта до появи в програмі Толстого фігурувала лише на кількох сайтах російських націоналістів. Даними перепису населення України карта самим радикальним чином суперечить.

На якій підставі можна вважати, що «не має літературної норми» мова, на якому існує і безліч фольклорних текстів, і розвинена професійна література, Толстой не пояснює.

7. Американська секретна лабораторія біологічної зброї до Грузії

25 грудня 2018 року програма новин Першого каналу з подачі глави Росспоживнагляду повідомила сенсаційну звістку: кишкова інфекція, яку підхопили в Грузії кілька російських туристів, могла бути викликана штамом кишкової палички, створеним штучно у військовій лабораторії.

За версією Першого каналу, розробкою хімічної зброї в найсуворішій таємниці займається лабораторія в створеному за допомогою США Тбіліському дослідному комплексі імені Річарда Лугара. Ця версія має давню історію і завжди сприймалася як зразок конспірологічній фантазії, але після замаху на Скрипалів тему підхопила представник МЗС Марія Захарова, яка звинуватила США у роботі над хімічною зброєю на території Грузії. Екс-міністр безпеки Грузії Ігор Гіоргадзе, який втік до Росії після приходу до влади Саакашвілі, тут же представив якісь «докази»: зокрема, креслення апарата, за допомогою якого можна розсіювати в повітрі заражених комах. Грузія тут же запропонувала російській стороні провести перевірку комплексу за участю представників ВООЗ, але в МЗС відмовилися, назвавши це «пропагандистським фарсом».

І через кілька місяців Перший канал здогадався зв’язати кілька випадків шлунково-кишкової інфекції з цієї ефектної фейкової версією.

8. Вчені, що прямують в Росію з-за кордону

8 лютого 2019 року, відзначаючи День російської науки, Перший канал випустив великий парадний сюжет про те, як повертаються додому вчені, колись виїхали працювати за кордон. На думку авторів сюжету, таких вчених все більше.

Ніякої статистики, правда, в сюжеті автори не привели, лише показали трьох учених, які повернулися і дуже цим задоволені. Але в дійсності статистка існує, тільки не дуже святкова. За опитуванням однієї з найбільших світових компаній у сфері управлінського консалтингу Boston Consulting Group, 50% російських вчених хочуть працювати за кордоном, а серед переїхали в Західну Європу готові повернутися, якщо надійде така пропозиція, всього 6%.

9. Український Уотергейт

5 березня 2019 року, незадовго до виборів президента України, програма «Час» видала чергову сенсацію: неподалік від передвиборного штабу Володимира Зеленського виявили апаратуру для прослуховування. Зрозуміло, автор сюжету Олена Германова не упустила випадку провести паралель між цим Уотергейтським скандалом і справою, в результаті якого під загрозою неминучого імпічменту був змушений подати у відставку президент США Річард Ніксон.

Правда, апаратуру знайшли не в будівлі, де розташовувався офіс Зеленського, а за півтори сотні метрів, на іншій стороні вулиці. Вона, звичайно, могла б приймати сигнал від розташованих в приміщенні штабу «жучків», але їх там не виявилося. Апаратура, як з’ясувалося, належала СБУ, проводила оперативні заходи у будинку, де жив якийсь підозрюваний.

Ніякого розвитку епізод не отримав, після перемоги Зеленського на виборах про «спробу прослуховування» ніхто не згадував.

10. Спецкурси по підготовці учасників масових заворушень у Франції

17 жовтня 2019 року програма «Час» в сюжеті під назвою «Уроки неслухняності. Протест як професія» розповіла про якихось французьких волонтерів, які навчають правилам поведінки під час вуличних акцій протесту. На думку кореспондента Жанни Агалаковой, волонтери займаються «підбурюванням до громадянської непокори» і навчають учасників заворушень виходити сухими з води, а ведучий Кирило Клейменов поставив ефектну крапку: «Протест, тобто неподобства, мародерство і просто грабіж, стає абсолютно глобальним явищем».

За версією Першого каналу, займається цим якийсь міжнародний фонд зі штаб-квартирою в Швейцарії, і він «формує в країні силу, з якою доводиться рахуватися». Клейменов відкрито проводить паралель між протестами у Франції і недавніми московськими протестами з приводу виборів у міську думу і говорить про «інтернаціонале погромників і мародерів».

Насправді французькі волонтери лише пояснювали громадянам, як поводитися на акціях протесту, щоб не порушити закон. Зокрема, радили не чинити опір поліцейським і наполягали на незастосування сили. Типові «погромники і мародери» — з точки зору Першого каналу, звичайно.