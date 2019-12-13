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Бюджет на любов

13.12.2019

Бюджет на любовь

За останні два роки розумні політтехнологи нам усім показали виразно, що від нас нічого не залежить.

Нам показали, що будь-людожерські рішення правильно вже тому, що воно не користується популярністю у населення. Те, що популярне, то «популізм». Населенню має бути погано. Так переможемо.

При цьому говорять: раз населення не протестує на площах, він з усім згодний. Якби протестувало, говорили б, що це майдан. Адже Тут все елементарно: протестуєш — це майдан, терпиш — згоден і підтримуєш.

Гаразд. Але ви хоч раділи б, що ніхто нікуди не йде. Що ваші податки вам платять. Що люди продовжують залишатися в рамках ваших, м’яко кажучи, іноді несподіваних законів.

Але це не радує турболоялистов. Їм цього мало. Їм треба, щоб люди не просто терпіли, а гаряче схвалювали. Ну, як раніше. Підтримували. Любили.

Чого це ви не будете вболівати за спортсменів під нейтральними прапорами? Марш хворіти.

Чого це ви не просите збільшити пенсійний вік до 70-ти років? Знайомі Журової просять. А ви? Повинні просити.

В цьому відношенні турболоялисты теж повністю збіглися з лібералами.

Думаєте, Чубайсу плювати, що про нього пишуть і говорять? Що Васька слухає, та їсть? Ой як немає. Він, звичайно, їсть, але йому прикро. Так, у людини є все. Білий верх, чорний низ. Чорний верх, білий низ. Грошей буран, відповідальності нуль.

Але любові народної немає. Поклоніння. Він постійно про це говорить. Врятував країну, а країна невдячна.

Насильникові мало факту зґвалтування. «А поцілувати?»

Жертва до всього повинна бути ще і вдячна. Без цього мільярди якісь несправжні. Як китайські ялинкові іграшки.

Стара, загалом, як і раніше бажає бути володаркою морською.

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Проте ж емоції наказам не піддаються. Регулювати можна фінансові потоки. Регулювати переживання складніше. Вміти треба.

Відчуття, що там, у апэшечке, методолог Кирієнко тупотить політтехнологічної ніжкою: ми вам бюджету на любов виділили, поясніть, якого ж нас не люблять? Повинні любити!

На жаль, на жаль. Зів’яли помідори. Задовольняйтеся податками.

 

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