Лікарі знайшли взаємозв’язок між почерком людини і його хворобами





Якщо зразковий каліграфічний почерк різко сповз до каракулям, то це привід піти до лікаря на обстеження.

Останні відкриття медиків зайвий раз доводять, що наш організм завжди подасть сигнал, якщо з ним не все в порядку.



Почерк людини закладається в 7-10 років, а в 13 років він «псується», але насправді він набуває унікальні риси, притаманні лише одній людині. У 20 років у людини остаточно закінчується формування почерку.



Але якщо лист відразу змінилося, утратив чіткість, то це привід обстеження в лікарні.



Ось які хвороби супроводжуються різким зміною почерку: хвороба Паркінсона (тремтячий параліч), хвороба Альцгеймера (слабоумство). Крім того, почерк може видати хвороби, пов’язані з порушенням кровообігу.



Також психіатри звертають увагу на характер написання слів. Виявляється, тремтячі літери видають алкоголіка. Про істерії кажуть заповзають один на одного букви і великі інтервали. Непотрібні завитки можуть говорити про слабкій психіці.