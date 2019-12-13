Питання з «Укрбудом» вирішено: Зеленський звернувся до потерпілих від Микитася українцям

Недобудовані житлові комплекси компанії «Укрбуд», яку очолював скандальний київський забудовник Максим Микитась, добудує «Київміськбуд».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу «Право на владу» у четвер, 12 грудня.

Зеленський зазначив, що вже вирішив цю проблему спільно з Офісом президента і правоохоронними органами.

«Ми хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. На сьогодні, станом на вечір, це питання вирішене – вся ця нерухомість буде добудована. На себе зобов’язання взяв Київміськбуд», – сказав президент.