Питання з «Укрбудом» вирішено: Зеленський звернувся до потерпілих від Микитася українцям

Недобудовані житлові комплекси компанії «Укрбуд», яку очолював скандальний київський забудовник Максим Микитась, добудує «Київміськбуд».
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу «Право на владу» у четвер, 12 грудня.
Зеленський зазначив, що вже вирішив цю проблему спільно з Офісом президента і правоохоронними органами.
«Ми хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. На сьогодні, станом на вечір, це питання вирішене – вся ця нерухомість буде добудована. На себе зобов’язання взяв Київміськбуд», – сказав президент.
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