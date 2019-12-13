Слідом за США: Європейська рада вдарив санкціями Росії

Європейська рада продовжив на 6 місяців санкції проти Російської Федерації з-за війни в Україні.

Таке рішення було прийнято в перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми провели дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати Нормандського саміту, який відбувся в минулий понеділок в Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації», – заявив Мішель.

«Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати», – додав він.