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Слідом за США: Європейська рада вдарив санкціями Росії

13.12.2019

Європейська рада продовжив на 6 місяців санкції проти Російської Федерації з-за війни в Україні.

Таке рішення було прийнято в перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми провели дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати Нормандського саміту, який відбувся в минулий понеділок в Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації», – заявив Мішель.

«Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати», – додав він.

 

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