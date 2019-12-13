У підозрюваної у вбивстві Шеремета виявилося алібі

У одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь виявилося алібі.

Під час вбивства дівчина нібито знаходилася в зоні АТО і виконувала обязонности операційної сестри. Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook розмістив лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський.

Він також прикріпив довідку підозрюваної «про безпосередньої участі в антитерористической операції, її проведення та захисту незалежності, сувернитета і територіальної цілісності України».

«Підозра медсестрі 66-го військового мобільного госпіталю та бойового медику 25-ї бригади ДШВ Яні Дугарь сфабрикована! У довідці АТО чітко видно, що Яна перебувала з 3 червня 2016 по 26 вересня 2016 року в зоні АТО. У 66-му мобільному госпіталі, який є закритою військовою частиною в Покровську, виконуючи обов’язки операційної медсестри! Шеремета вбили 20 липня 2016», — написав Корчинський.