В Україні почали тестувати електронне водійське посвідчення: що потрібно знати

16 грудня 2019 року в Україні офіційно розпочнеться тестування бета-версії мобільної програми для водіїв «Дія», яка передбачає створення електронних водійських прав і техпаспорта на автомобіль. Над додатком розробники працювали кілька місяців.

Міністерство цифрової інформації вже почало прийом заявок для тестування цього мобільного додатку. Подати заявку може будь-який український автомобіліст.

При реєстрації потрібно вказати своє повне ім’я, операційну систему смартфона, номер телефону, e-mail, банк, водійські права та техпаспорт.

«Тестувальники» першими в Україні зможуть оцінити переваги (і, може бути, недоліки) електронних водійських прав.

Правда, поки що водіям, які стануть учасниками тестування цифрових «прав», ми рекомендуємо все-таки мати при собі і звичайне водійське посвідчення. По-перше, в українському законодавстві ще немає такого поняття як «електронний водійське посвідчення». По-друге, смартфон може розрядитися або просто розбитися, і в цьому випадку допоможуть звичайні «права».