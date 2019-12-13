У Ніжині двоє невідомих пограбували чоловіка, який обмінював валюту

Зухвале пограбування в Ніжині. Двоє зловмисників накинулися на чоловіка, який обмінював валюту, вирвали з рук 20 тисяч доларів і втекли на позашляховику. Правоохоронці влаштували погоню і схопили їх тільки в поле. Гроші знаходилися в салоні автомобіля. Затриманим загрожує 10 років в’язниці.

Пограбування в Україні трапляються майже щодня. Так, раніше повідомлялося про те, що в Києві троє в масках і з ножами викрали у чоловіка сумку з великою сумою і зникли на BMW. Зловмисники вирвали з рук потерпілого сумку, коли той виходив з банку.

А ще раніше в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132, стався розбійний напад. Троє людей в масках вихопили сумку з грошимаз машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку. На щастя, обійшлося без фізично постраждалих.

Також повідомлялося, що в Харківській області четверо зловмисників проникли в приватний будинок і винесли звідти 40 тисяч доларів, 80 тисяч гривень, Ювелірні вироби та мобільні телефони.