Підліток убив батька через онлайн-гру

17-річний хлопець-ігроман з тайського міста Сураттхані вбив свого батька після того, як той попросив юнака відірватися від комп’ютера і припинити онлайн-гру.
Хлопець вдарив батька, 51-річного сержанта поліції Анувата, ножем в спину, сів на мотоцикл і поїхав.
Чоловік був госпіталізований, але в лікарні помер.
Геймера затримали в найближчому ігровому клубі, де він з друзями продовжив грати у відеоігри.
Родичі підлітка розповіли, що він не відривався від комп’ютера добу безперервно. Закинув навчання і його вигнали зі школи за прогули.