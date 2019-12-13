Бейонсе відверто розповіла про викидні та зради чоловіка Джей-Зі

Бейонсе пережила кілька викиднів

Американська поп-діва Бейонсе стала героїнею нового випуску журналу Elle і відповіла на питання, які так хвилюють її фанатів. 38-річна співачка розповіла про своє ставлення до нагород, програшів і успіху в цілому, передає “Хочу.uа”.

“Я почала шукати більш глибокий сенс, коли життя дало мені уроки, про які раніше не знала. Успіх тепер виглядає для мене інакше. Зрозуміла, що всілякий біль та втрата — це насправді дар”, – заявила Бейонсе.

Варто відзначити, що ця фраза більше відноситься до особистих втрат знаменитості. Відомо, що Бейонсе пережила кілька викиднів.

“Викидні навчили мене, що я повинна стати матір’ю самій собі, перш ніж стати мамою для іншої людини. Мені знадобився рік, щоб відновитися… Потім у мене з’явилася Блу, і мої цілі стали набагато глибшими”, – зізналася співачка.

У плані особистісного зростання і пережитих криз зіграли велику роль і проблеми у відносинах із Джей-Зі. Репер не раз зізнавався в зрадах, а Бейонсе співала про пережите в своїх треках.

“Я померла і відродилася в своїх стосунках. Пошук себе став ще сильнішим. Мені важко робити крок назад… Бути першою для мене тепер не так важливо. Моя справжня перемога — створювати мистецтво, залишати спадщину, яка переживе мене”, – пояснила співачка.

: znaj.ua

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