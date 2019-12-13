СБУ в епоху змін: боротьба Баканова, Богдана і Хорошковського за вплив при Зеленском

СБУ – стрижень безпеки держави. Але так придумано на початку 90-х, що в цю ключову структуру президент своїми указами призначає десятки керівників, і вертикаль управління в спецслужбі відсутня. Кожен президент вивчає, що таке СБУ не за допомогою аналізу, а за допомогою призначень на головні пости з різних груп впливу, щоб між ними завжди був конфлікт і все “стукали” один на одного.

Думалося, що президент Зеленський з такою фрагментацією впливу покінчить – але, на жаль, замість реформ та оптимізації функцій в СБУ зараз знову боротьба всіх проти всіх замість системної роботи. Скільки критикували Порошенку за те, що він сам керував СБУ замість голови, що перший заступник голови не спілкувався з головою і на різних управліннях були ще окремі групи, замкнуті особисто на президента, але і Зеленський не захотів нічого міняти. З зарплатами оперативників від 10 тисяч і начальників управлінь в 20 тисяч, обговорювати керованість і боротьбу з корупцією трохи наївно.

Ключову роль відіграє в СБУ, безумовно, Іван Баканов. Це особистий друг президента, який користується абсолютною довірою. Але гостру конкурентну боротьбу за вплив у СБУ веде голова Офісу президента Андрій Богдан. Бійок між Бакановым і Богданом не було, але вже давно вони перейшли до спілкування тільки в присутності президента, офіційно, постійної комунікації у них немає. Президент Зеленський намагається стояти над ситуацією і виконувати роль арбітра. Як відображається така боротьба на СБУ?

Володимир Зеленський 3 червня поставив головні завдання призначеному для початку першим заступником голови СБУ Баканову – боротьба з контрабандою та корупцією. Тобто президент відразу зажадав від СБУ виконання політичних завдань, адже боротьба з корупцією за законом лягає на НАБУ і САП, а товарна контрабанда декриміналізована.

Політичні завдання такого роду в СБУ вирішують два підрозділи — Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю — Главк “К” і департамент контррозвідувального захисту економіки держави. По ідеї, їх повинні були переформувати в нові правоохоронні органи, але, з огляду на поставлені цілі, нова влада реформи призупинила – потрібні старі інструменти.

Богдан зайнятий концентрацією всіх повноважень президента в Офісі – тобто у своїх власних руках, і вважає, що саме Офіс повинен визначати політику і кадрові призначення в СБУ, і в усіх інших силових структурах. Баканов, незважаючи на відсутність управлінського досвіду і знань такого масштабу, зрозуміло, вимагав самостійність і посилався на досвід Петра Порошенка, який фактично зруйнував і послабив систему управління СБУ, призначаючи людей типу Демчины, замкнутих на різні групи впливу в оточенні президента, наприклад, на групу Грановського, і не подчиненненных фактично самому голові СБУ. Зеленський, як це завжди бувало і за його попередників, не зміг виробити своїх професійних критеріїв і намагався догодити всім своїм найближчим соратникам, і в результаті СБУ накрила низка політичних призначень, і зараз йде активна боротьба за владу всередині спецслужби.

Першим раундом боротьби за владу в СБУ стало призначення на посаду першого заступника голови СБУ і начальника главку “К” Владислава Бухарева. Бухарев був самостійною фігурою в оточенні Зеленського, і завдяки участі Сергія Шефіра тільки за два місяці до цього призначений директором Служби зовнішньої розвідки. Ця позиція забезпечує регулярний щотижневий доступ з доповіддю до президента і величезний політичний вплив для того, хто розуміє як правильно вибудувати роботу цієї складної і занедбаної на узбіччя прийняття державних рішень структури. Бухарев це розумів і йти з СЗР не хотів. По-перше, він хотів зберегти пряму комунікацію з президентом, по-друге, хотів уникнути неминучого конфлікту з Бакановым, по-третє, після глави СЗР главк “К” був зниженням, у-четверте, мало хто розуміє, які величезні оперативні можливості дає структура СЗР для збору інформації – адже за кордоном багато процесів в Україні відстежувати і розуміти набагато зручніше.

Але переклад Бухарева в СБУ активно пролобіював Андрій Богдан – адже раз у тиждень президенту директор СЗР доповідає інформацію, до якої голова ВП не має доступу, і у Бухарева свій канал впливу, який Богдан вирішив усунути. Зеленський вирішив підтримати Богдана, тому президент особисто провів бесіду з Бухаревым і наполіг на його перехід в СБУ.

12 вересня після розмови з Зеленським Бухареву з СЗР довелося прийняти главк “К”. Тим самим Богдан створив відкриту лінію конфлікту – і протиставив чолі СБУ Бухарева. Призначення Бухарева Баканов не схвалив, з них це не було узгоджено, і зрозуміло, Баканов це сприйняв як спробу його “збити” і призначити ймовірного наступника на випадок відсторонення від обов’язків. Богдан, при цьому, запропонував підписати указ про введення Бухарева до складу РНБО і показав, тим самим, що президент вважає заступника голови рівнозначної за впливом з головою фігурою в СБУ. Масло було розлито.

Також на посаду першого заступника голови Зеленський призначив Руслана Баранецкого, добре знайомого з Андрієм Єрмаком. А на посаду заступника голови – куратора слідства Зеленський призначив Дмитра Нескоромного, якого лобіював сам Богдан. Але вони як ймовірні наступники Баканова на посаду голови розглядатися не могли. Нескоромный був формально куратором слідства, але фактично його вплив виявилося незначним — начальник слідчого управління Богдан Тиводар був замкнутий на Баканова і на групу його позаштатних радників. Почалася гра.

Зеленський не дав Баканову призначити самостійно усіх заступників голови, і в результаті глава СБУ створив апарат позаштатних радників на чолі зі своїм хорошим знайомим, колишнім прокурором Миколою Банчуком, і цей позаштатний апарат голови отримав неформально функції кураторства, насамперед тих сфер, де президент не погоджував призначення c Бакановым. Також величезний вплив придбав близько знайомий з Бакановым начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Тепер ця структура придбала велику вагу.

Разом з тим, в оточенні президента помітно посилився вплив Валерія Хорошковського – колишнього голови митної служби і колишнього голови СБУ. У вересні на прохання Зеленського Бухарев призначив на посаду начальника 4-го управління, яке займається боротьбою з корупцією на митниці Андрія Мединського. Мединський був рекомендований на посаду саме Хорошковським. Таким чином, в СБУ виник ще один центр впливу.

30 вересня в Офісі президента було проведено чергову нараду щодо ефективності роботи правоохоронних органів. На нараді відбулося дуже емоційне з’ясування стосунків між Бакановым і Богданом після критики глави Офісу роботи спецслужби. Саме тоді пішов слух про бійку – але насправді бійки не було. Однак результатом наради стало звільнення Бухарева.

Бухарев висловив зауваження щодо посилення впливу в СБУ управління Наумова, і зазначив, що Тиводар не відпрацьовує всі справи. Баканов розцінив це як атаку на нього особисто в змові з Богданом і зробив відповідні дії — представив на звільнення свого першого заступника.

В якості формального приводу Баканов подав рапорт заступника голови Анатолія Дублика, що нібито Бухарев у службовому кабінеті запропонував Дублику 2 мільйони доларів (!) за дискредитацію Баканова. Ніяких свідоцтв достовірності цієї розмови ні Баканов, ні Дублик не представили. Повної впевненості в словах Дублика у Зеленського не було, він вагався з рішенням. Дублика призначали по рекомендації групи позаштатних радників Баканова, він був відомий в СБУ як професійний працівник, але при цьому любитель алкоголю. Ця звичка поламала йому кар’єру при Грицаке і призвела до звільнення, але він довгий час намагався впоратися з проблемою, і при призначенні Дублик нібито обіцяв президенту жорстку зав’язку з алкоголю. І тим не менш, за чутками, двічі цю обіцянку було порушено, і президенту про це було представлено доповідь.

Зеленський коливався тиждень, але треба було робити вибір. Виграв, як і очікувалося… Богдан. 8 листопада Зеленський звільнив Бухарева, але на його місце першим заступником голови поставив не кандидата від Баканова, а заступника голови Нескоромного, ставленика Богдана. Тепер Нескоромный з Бакановым майже не спілкуються, повторюється ситуація з Демчиной і Грицаком.

Цікаво, що був звільнений і Дублик з посади заступника голови. Але Баканов відразу ж призначив його в подяку за підтримку начальником департаменту захисту національної державності – начебто пониження в посаді, але функціонал той же самий. Що ж, очевидно, тепер національної державності в таких руках нічого не загрожує, на думку Банкової.Зеленський новій посаді Бухареву не запропонував, погодився взагалі звільнити з військової служби, та щоб не було так прикро, на прощання присвоїв звання генерал-полковника.

Після призначення Нескоромного, боротьба за контроль кордонів в СБУ триває. 21 листопада Зеленський призначив за поданням Баканова нового начальника Львівського управління СБУ – ним став Юрій Гончаров, який був заступником у Львівському СБУ за часів Януковича, а потім призначений при Порошенка головою Сумського та Чернігівського управління СБУ. Львівська область є ключовою в питаннях нелегального і напівлегального імпорту і в питаннях нелегального експорту сигарет в Євросоюз. Хто і як завів до Баканову зробив кар’єру при Януковичі і Порошенко начальника – незрозуміло. Адже всього лише 1 липня Баканов призначав на Львівське СБУ Олександра Бондарука, і ось вже була заміна.

Оскільки контроль над главком “До” зараз перейшов до вертикалі Нескоромного-Богдана-Хорошковського, голова СБУ вирішив посилити свій вплив в головному управлінні контррозвідувального захисту економіки держави як альтернативу для впливу на економічні процеси і безпека у цій сфері. Виконуючим обов’язки першого заступника ГУ КЗЭ був призначений майор Дмитро Карпенко, який ще в квітні 2019-го був начальником сектору з декількох співробітників, а тепер злетів до вершин влади. Це призначення – повна протилежність Гончарову. Якщо у того був вельми специфічний, але великий керівний досвід, то Карпенко якраз ніякого досвіду управління великим колективом не має, він пролетів безліч ступенів. За чутками, кандидатуру Кірєєва запропонував давній знайомий Баканова банкір Денис Кірєєв. Кірєєв працював в Ощадбанку і був знайомий з Карпенко по роботі у фінансовій сфері, яку курирував Карпенко як оперативник.

Очевидно, що і “До” і КЗЭ, також як і Львівське і Одеське обласні управління СБУ, будуть залишатися політичними інструментами в боротьбу груп впливу в оточенні президента за контроль над митницею, експортом-імпортом та іншими фінансовими потоками, і ареною боротьби за вплив.

Президент Володимир Зеленський, схоже, вважає, також як і його попередники, що боротьба і конкуренція груп впливу — це єдиний спосіб керувати спецслужбою. Замість реформ, замість прфоессиональных підходів, замість вертикалей управління і відповідальності, замість оптимізації витрат і збільшення бюджету, СБУ поки залишається полем для політичних експериментів, палицею, яку вихоплюють один у одного з рук, обіцяючи навести порядок. У війні всіх проти всіх за доступ до президентського вуха ніхто, як правило, не зацікавлений у сильній спецслужбі.

Юрій Бутусов, ” Цензор.НЕМАЄ