Леся Никитюк показала, чем объедается в китайском кафе

Телеведущая поделилась серией фото из местного кафе

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Китае — цель своего визита она пока не раскрывает, однако с удовольствием показывает поклонникам, как проводит время в Шанхае. В своем Instagram артистка продемонстрировала свой обед в местном кафе.

32-летняя Никитюк запечатлена за столиком, при этом на ней облегающая бежевая водолазка с надписями, а волосы девушка собрала в эффектный высокий хвост.

В руках Леся держит палочки, а стол перед ней заставлен всевозможными видами суши.

Пользователи сети тут же стали предлагать свои варианты, как же назвать третий кадр, на котором ведущая с интересом смотрит куда-то в сторону. Многие также отметили красивый лук Никитюк.

: Новости Ю