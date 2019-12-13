Андрей Данилко стал первым судьей нацотбора на Евровидение-2020

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Организаторы национального отбора Евровидения-2020 начали подготовку к первым этапам шоу, первім судьей вокального проекта стал певец и композитор Андрей Данилко

Уже в пятый раз Андрей Данилко займет кресло эксперта и примет участие в оценивании конкурсантов. Во время общения с журналистами СТБ певец признался, на что будет обращать внимание во время голосования за победителей нацотбора, об этом сообщает Politeka.net.

Данилко заявил: “Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?”

Пока неизвестно, кто займет остальные два судейских кресла в национальном отборе.

Ведущим шоу будет уже в который раз станет Сергей Притула. Ведуший согласился на эту почетную миссию несмотря на громкие скандалы, которые разгорелись на предыдущем нацотборе. Уже известно, что полуфиналы нацотбора пройдут 8 и 15 февраля, а вот имя победителя станет известно 22 февраля.

: politeka.net