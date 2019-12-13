Американец нашел на пляже бутылку с посланием из прошлого века

Житель американского города Провинстаун, штат Массачусетс, Джошуа Мендес во время прогулки по пляжу нашел бутылку, в которой было письмо, написанное в прошлом веке, сообщает Корреспондент.

В стеклянной бутылке из-под колы находилась записка, которую написала 11-летняя Дженни Браун. Девочка поставила дату на своем послании – 14 мая 1983 год.

Ребенок написал, что живет в маленьком городе Джонспорт. Дженни также указала свой почтовый адрес и попросила того, кто найдет бутылку, отправить ей письмо.

Джошуа Мендес хочет найти автора письма и отдать ей ее послание.

: inshe.tv