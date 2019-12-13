«Це дикість»: з’явилися подробиці про підозрюваного у вбивстві Шеремета

Обшуки в будинку підозрюваної в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко стала дикістю для неї та її сім’ї.

Про це заявив цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян Еспресо.TV. Він додав, що на допит їх не викликали.

«Ні мене, ні мою дружину на допит не викликали ніяких повісток, повідомлень нам не вручали. І все, що сьогодні відбувається, це для нас є абсолютно дикої новиною. Ми не розуміємо, чому це відбувається з нами, і яке ми взагалі можемо мати відношення до цієї справи, тому у мене велике прохання до українців, до свідомих українців, до всіх патріотів звернути увагу на цю справу, тому що це просто крик душі», – сказав Киян.

«Дружина моя 20 років оперувала дітей, вона кардіохірург, заввідділенням. 20 років вона оперувала немовлят. Останні 6 років, починаючи з Майдану, вона волонтер. З кожної своєї заробітної плати вона витрачала кошти на армію, на дітей, на допомогу фронту, на допомогу добровольцям і армії в цілому. І сьогодні з нами влаштовують якусь розправу», – розповідає волонтер.

Він підкреслив, що не мав ніяких контактів з правоохоронцями.

«Мені ніхто не дзвонив, не мав ніяких контактів. Я буду завтра в Києві, буду брати юристів і радитися, я поки не розумію, що мені в цій ситуації робити, в якому правовому статусі тут перебуваю», – додає волонтер.

Також Киян звернув увагу на те, що жінка на відео не схожа на його дружину.

«Зверніть увагу на відео, яке вони публікують по телебаченню і зверніть увагу на конституцію моєї дружини, на конституцію її тіла там абсолютно різні люди!» – заявив він.

«Це поки будуть мої власні здогадки, які не будуть спиратися на якісь факти. Це дискредитація добровольчого руху, або це дискредитація волонтерського руху, або це взагалі просто патріотичного руху в Україні? Чи може вони просто хочуть призначити крайніх і підібрали, як вони кажуть, схожих, підібрали по відео тих, з ким можна щось зліпити», – зазначив Киян.