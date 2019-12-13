Псевдореформатори з Укроборонпрому продовжує марафон за призначенням одіозних особистостей

Не встигнувши отямитися від скандалу з призначенням на посади директорів ключових підприємств спецекспортеров Укрспецекспорт і Спецтехноекспорт представників старої влади, керівництво Концерну рішуче кидається на ті ж граблі і планує призначити керівниками двох підприємств не менш одіозні особистості.

За наявною інсайдерської інформації керівником ДП ГХВІФ «Укрінмаш» планується нинішній заступник генерального директора Шрамко Юрій Леонідович 1987 р. н. , один з найяскравіших «зірок» молодої команди попереднього директора зазначеного підприємства Слюсаренка С. В. (є ставлеником Гладковського О. В. і за сумісництвом фігурантом низки кримінальних справ, які розслідуються СБУ, НАБУ і ДБР). Цей видатний молодий чоловік відомий своєю пристрастю до проживання в дорогих зарубіжних готелях та оренді розкішних автомобілів за державний рахунок (за скромними підрахунками тяга «промчати з вітерцем» обійшлася країні в 5 млн. грн.). Ну і зовсім незначна деталь характеризує майбутнього ТОПа української оборонки — відсутність на робочому місці 80% усього робочого часу. У підсумку, перебування його в ДП ГХВІФ «Укрінмаш» ознаменувався відсутністю якого-небудь позитивного результату.

Варто відзначити, що тяга до фешенебельній життя у Шрамка Ю. К. почалася, по всій видимості, на початку 2000-х років, коли він був помічником народного депутата і надалі заступником розшукуваного за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах керівника Державного інвестиційного агентства Каськіва Владислава Володимировича.

Надалі, влаштувавшись заступником генерального директора ДП ГХВІФ «Укрінмаш» з подачі Слюсаренка С. В. та основним героєм СвинарчукГейта Гладковського О. В., Юрій Леонідович отримав вид на проживання в Об’єднаних Арабських Еміратах і налагодив кілька неабияких схем по отриманню агентських вознаграджений з ряду фірм.

Ще одним вельми «досягненням» роботи Шрамка стала заборгованість ТОВ «Техимпекс» в розмірі близько 5 мільйонів доларів по невиконаних контрактах зазначеним підприємством з Укринмашем. Вказаний факт є судовим розглядом між цими підприємствами. До речі саме керівництво ТОВ «Техимпекс» дуже близько спілкується з заступником генерального директора ДК Укроборонпром Михайлом Морозовим, який в свою чергу і лобіює призначення Юрія Шрамка директором Укрінмашу.

Приблизно в ці години Юрій Шрамко знаходиться на допиті в Державному бюро розслідувань за фактом розкрадання та розтрати бюджетних коштів (ст. 191 КК України), а саме 1,5 мільйона гривень під час купівлі товарів військового призначення, вдумайтеся, у такого ж спецекспортера ДП «Спецтехноекспорт» (кримінальна справа №62019100000001168 від 19.08.2019).

Не менш вызывающейся і суперечливою особистістю і претендентом на високу посаду керівника ДП «Укроборонсервіс» номінується пан Воронін Володимир Олександрович 1979 р. Вказане обличчя відоме тим, що під час його перебування на посаді директора АКЦІОНЕРНОГО товариства «Київський завод «Радар» шляхом заниження ринкової вартості продав земельні ділянки підприємства на яких зараз побудовані ЖК «Престиж Хол» і «Французький квартал». До речі, земельна ділянка продана був разом з гуртожитком заводу, в якому проживали люди згодом примусово виселені без надання житла.

В даних РК зараз проживають колишні керівники Концерну, його підприємств, а також працівники правоохоронних органів, які й «розслідували» цей факт розкрадання. У даний момент Воронін з подачі заступника директора Укроборонпрому Костянтина Бушуєва вже призначений виконуючим обов’язки директора ДП «Укроборонсервіс».

ДП «Укроборонсервіс» це стратегічно важливе підприємство, що виконує унікальний в Україні державне оборонне замовлення з ремонту комплексів С-300 і С-125 для потреб Збройних сил України. Чи Не здається Вам, що призначення такого роду керівників на стратегічно важливі підприємства під час збройної агресії проти України ставить під загрозу обороноздатність держави і несе втрату довіри до оборонно-промислового комплексу України з боку зарубіжних партнерів?

Олег Бойко