10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують

Іноді кожному з нас так і хочеться зануритися в світ закоханості і щирої любові, прожити з героями кожне їхнє мить і переживати разом з ними всі їхні перепони на шляху до щастя. Такі фільми повертають нам віру в те, що справжня любов існує.

Любов завжди займала перші позиції в житті. Якщо ми любимо і люблять нас, у наше життя приходить щастя, успіх, натхнення, ми завжди перебуваємо в хорошому настрої, все робимо із задоволенням і радістю. Редакція LifeStyle 24 вибрала десяток кращих фільмів, які подарують вам натхнення і віру в те, що любов живе вічно.

«За 5 кроків до кохання» (2019)

Любов – найсильніша ліки в світі. Саме вона здатна загоїти всі рани і вилікувати страшні діагнози. У головної героїні Стели – кістозний фіброз, тому їй заборонено підходити до людей ближче, ніж на метр. Справа в тому, що при близькій відстані вона може заразити інших смертельними бактеріями.

Життя Стели – це клітина, з якої вона не може вибратися. Втім, одного разу вона зустрічає хлопця з таким же діагнозом, як у неї. Уілл теж знає, що йому не можна наближатися до людей, але ніяк не може з цим змиритися. І якщо любов існує, то вона живе на відстані одного метра.

«Народження зірки» (2018)

Це історія про любов і музики на одній сцені, у центрі яких стоять Леді Гага і Бредлі Купер. Мелодраматичний фільм розповідає про зірку кантрі-музики Джексона Майні, який згасає в музичній індустрії після шаленої популярності. В її життя приходить мила дівчина Еліс з неймовірним голосом, однак вона не демонструє його широкій публіці. Джексон дуже хоче, щоб голос коханої був почутий, і починає виступати разом з нею в дуеті.

Після того, як дівчина завоювала серця мільйонів шанувальників, їх відносини починають поступово згасати. Еліс приділяє все більше часу концертів, а Джексон – чарці.

«Гаррі і Меган: історія королівської любові» (2018)

Хто з нас не любить красиві історії кохання, тим більше, якщо вони стосуються королівської пари і щасливого хепі-енду? Принц Гаррі і Меган Маркл отримали шалену популярність не тільки після весілля і народження сина. До того, як вони узаконили свої стосунки, їх фото не зникали з таблоїдів і видань.

Історію про те, як бунтар Гаррі нарешті знайшов притулок для душі і серця поряд з тендітною Меган Маркл показали на екранах. У біографічній мелодрамі ви поринете в знайомство Гаррі і Меган. Відомо, що звели майбутніх подружжя є їх спільні друзі, влаштувавши їм побачення наосліп.

Сюжет фільму зосереджений на розвитку стосунків принца Гаррі і канадської актриси Меган Маркл, їх таємного роману і публічного резонансу, який вона викликала.

«Шпигуни-союзники» (2016)

Романтична драма «Шпигуни-союзники» заснована на реальних подіях. Це історія про двох розвідників, які закохалися один в одного під час місії по ліквідації німецького посла. Сценарист Стівен Найт дізнався цю історію, коли йому було 21, і вирішив втілити її на екрані.

Головний герой Макс Ватан – канадський пілот, який працює на розвідку Великобританії. Маріан Босежур – член французького опору, яка дивом вижила після розгрому в Парижі. Їх плани на життя стали одним цілим після зустрічі в Касабланці. Вона була настільки особливою, що вони навіть бігли до Великобританії, де згодом і побралися.

Після небезпечної місії в тилу ворога, Максу заявляють, що його кохана, ймовірно, нацистська шпигунка. Чоловік починає власне розслідування, і, якщо це виявиться правдою, він повинен піти на відчайдушний крок.

«Вибір» (2016)

Вмощуйтесь зручніше і готуйте хустку, адже вас чекає романтична історія кохання Тревіса і Габі, які живуть в невеликому прибережному містечку Бофорт. Життя серцеїда і затятого холостяка змінюється в той момент, коли у неї з’являється нова сусідка – скромна і тиха дівчина. Тревісу так припала до душі красуня, що він всіляко намагається завоювати її увагу. Харизматичний хлопець дівчині також засів в голові.

Одного разу закохані розуміють, що бігти їм нікуди, і все що залишається – зізнатися один одному в своїх почуттях. Однак згодом Тревіс дізнається невтішну новину: у дівчини, в яку він закоханий є хлопець. І тепер героїв чекає непростий час, адже їм треба розібратися у своїх почуттях і зробити складний вибір. «Вибір визначає кожну мить твого життя», – стверджують творці цього фільму.

«До зустрічі з тобою» (2016)

Любов чекає нас там, коли ми про неї навіть не думаємо. Молода 26-річна дівчина Луїза Кларк, сім’я якої ледь зводить кінці з кінцями, шукає роботу, щоб ще хоч трохи підзаробити грошей. Вона працювала офіціанткою в кафе, і на птахофабриці, і в салоні краси, проте ніде не могла затриматися надовго. Після активного пошуку роботи, їй пропонують роботу доглядальниці в багатій родині.

Її основна робота – доглядати за паралізованим хлопцем Уїллом Трейнором, який до нещасного випадку був мільйонером і досить активною людиною. У його житті було все: красиві дівчата, розваги, достаток, безліч планів і бажань. Потрапивши в аварію, він втратив сенс життя.

Щирі помисли і людська доброта Луїзи схильні перетворити безпорадного циніка на щасливої людини.

«Вік Адалин» (2015)



Головна героїня народилася в ХХ столітті і продовжує жити вже 100 років. Якщо ви думаєте, що далі ми будемо описувати сюжет казки, то ви помиляєтеся. Так, історія дійсно трохи незвичайна, але неабияк щемлива і романтична. По-іншому бути не може, адже головну роль у фільмі виконує приголомшлива Блейк Лайвлі.

Життя Адалин змінилася в один холодний, пізній вечір, коли вона потрапила в автокатастрофу. Після цього випадку вона перестала старіти, і це почало приносити їй тільки біль замість радості. Її дочка вже помітно постаріла, на її обличчі з’являються зморшки, а Адалин залишається молодою красунею.

У новорічну ніч життя жінки змінюється з ніг до голови. Вона зустрічає чоловіка, з яким у неї закрутиться роман, а згодом переросте в божевільну любов. Втім, на шляху до щасливого життя треба ще перейти багато перешкод, які чекають обох.

«Краще в мені» (2014)

Історія кохання Аманди і Доусона почалася, коли герої були зовсім юні, а будувати серйозні плани на майбутнє було рано. Їх життєві шляхи розійшлися, але доля звела їх знову лише через двадцять років, коли Аманда приїхала в рідне місто на похорон їх близького друга.

Зустрівшись з Доусоном, вони обидва розуміють, що їх юнацька любов не пройшла, а навпаки, з плином років стала ще сильніше. Втім, у житті не все так просто. Якщо у Доусона майже нічого не змінилося, то у Аманди є сім’я і дорослий син. І тепер перед нею стоїть непростий вибір.

«Дорогий Джон» (2010)

Мелодрама «Дорогий Джон» – це стрічка, яка наповнена справжнім емоційним почуттям і переживанням. Головний герой Джон Тайрі – солдат армії США. Приїхавши додому у відпустку, він зустрічає студентку Савану і відразу закохується в неї. Почуття молодої пари взаємні, тому вони два тижні проводять в любові і пристрасті.

Втім у Джона підійшов до кінця відпустку і він повинен відправитися в Європу на місце постійної служби. Масштабна трагедія, яка сталася 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку змінює весь спектр майбутніх планів закоханих. Джон вирішує не повертатися до дівчини, незважаючи на дану обіцянку, а повністю присвячує себе захист своєї країни. Саванна завжди пише листи своєму коханому, але той все рідше на них відповідає…

«Дорога змін» (2008)

Легендарна пара Леонардо ді Капріо і Кейт Уінслет в черговий раз з’являються на екранах з непростою життєвою історією. Дії фільму відбуваються в середині 1950-х років в одному з передмість Нью-Йорка. Сімейна пара вже 7 років живе в шлюбі і виховує двох дітей. Ейпріл весь свій час проводить за монотонної домашньою роботою, а Френк потонув у своїй нудній роботі. Кожен з них хотів жити вільним і незалежним життям, втім обидва стали заручниками життєвих обставин.

Щоб зайнятися тим, про що вони мріяли, їм треба переїхати в Париж, де вони реалізують свій творчий потенціал. Однак не все так просто, адже доля підготувала їм цілий ряд випробувань, які вони повинні пройти удвох.