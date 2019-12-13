Скандал з реинтеграцией: Ветерани АТО і ОНС вимагають звільнити полковника ВСУ Ноздрачова

Рух ветеранів російсько-української війни вимагає звільнити ЗСУ полковника Олексія Ноздрачова за його висловлювання про те, що українські військові готові до реінтеграції з російськими військовими і бойовиками терористичних «ЛДНР». Про це йдеться на сторінці руху в Facebook.

«Ми вимагаємо, щоб Олексій Ноздрачов був звільнений зі Збройних Сил України. А його приклад став наукою для інших «миротворців»», — підкреслюється в повідомленні.

Ветерани також закликають своїх однодумців приєднатися до них 13 грудня о 15:00 і прийти в призначений час за адресою проспект Повітрофлотський, 6 в Києві, де знаходиться Міноборони України.

Нагадаємо, полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов публічно вибачився за свої слова про те, що українські військові готові до реінтеграції з російськими військовими і бойовиками терористичних «ЛДНР».