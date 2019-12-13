Пожежа на російському авіаносці “Адмірал Кузнєцов”: кількість постраждалих зросла до 12 осіб

Кількість постраждалих в результаті пожежі на авіаносного крейсера “Адмірал Кузнєцов” збільшилася до 12. Про це російському агентству ТАСС повідомили в регіональному підрозділі медицини катастроф

Раніше повідомлялося, що постраждали 11 осіб.

“Всього в лікарні доставлено 12 постраждалих, 10 з них були врятовані в ході гасіння пожежі. Стан одного оцінюється як важкий. Більшість отримало отруєння продуктами горіння”, — сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що доля трьох людей як і раніше залишається невідомою.

У прес-службі Північного флоту в свою чергу повідомили, що постраждали 10 військовослужбовців, вони спрямовані до лікувальних установ. “Військовослужбовці з найменшими ознаками отруєння продуктами задимлення, чи, ті, хто звернулися за медичною допомогою, спрямовані в лікувальні установи. В даний час медична допомога надана 10 військовослужбовцям. Загрози їхньому здоров’ю немає”, — сказали в прес-службі.

Також уточнюється, що задимлення на крейсері не поширився далі локалізованого вогнища. “Станом на 17:30 годин (16:30 за Києвом) триває проливання локалізованого вогнища задимлення в одному з відсіків знаходиться на ремонті авіаносного крейсера „Адмірал Кузнєцов“. Поширення задимлення за межі локалізованого вогнища немає”, — повідомили на флоті.

Як відзначили на флоті, загоряння ліквідують штатні пожежні команди корабля з числа військовослужбовців — вони добре орієнтуються у внутрішньому корабельному просторі.