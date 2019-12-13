Маневри без переговорів

Поки Європа говорить з Кремлем мовою самітів, США вирішили провести в Євросоюзі найбільші військові навчання з часів закінчення «холодної війни».

США нарощують свій контингент в балтійських країнах, прямо даючи зрозуміти, що побоюються в цьому регіоні подій, схожих на кримські. Тому командування НАТО здійснює досить прозорий маневр. Центром майбутніх навчань, в рамках яких в Європу будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, обрана Німеччина. Однак потім весь «новий» контингент буде дислокований у Польщі — вздовж східних кордонів Північноатлантичного альянсу. Ясна річ, на кордоні не з Україною, а з Білоруссю і Росією, точніше, російською Калінінградською областю.

Про ці плани заявив американський генерал-майор Беррі Сигуин, командувач операціями союзників у центральному європейському військовому штабі НАТО, розташованому в Бельгії. Втім, про перекидання в Польщу додаткового американського контингенту говорилося вже давно. Навіть у порівнянні з російською військовою угрупованням, сконцентрованої в одній тільки Калінінградській області, це досить незначні сили. Не компенсує цей додатковий контингент американських військових і ту неквапливість, з якої реалізуються інші військові проекти США в Польщі.

Мова, в першу чергу, про розміщення американської бази протиракетної оборони на польській території. Її будівництво, нагадаємо, почалося ще в 2016 році, незважаючи на категоричну незгоду з цим проектом Росії, влада якої вважають, що цей об’єкт спрямований саме проти російської армії і нібито може бути швидко переобладнаний під ракети середньої і малої дальності.

Причому, як заявляв раніше президент Росії Володимир Путін, що розміщуються в Польщі і вже стоять в Румунії пускові установки можуть бути переобладнані в дуже короткі терміни і практично непомітно. Двосторонній ж російсько-американський договір про заборону застосування ракет середньої і меншої дальності із-за протиріч Москви і Вашингтона, звинувачували один одного в його недотримання, припинив свою дію.

Так от, польський об’єкт системи ПРО США, який повинен був бути зданий за планом в 2020 році, досі не готовий. За словами представника Агентства протиракетної оборони США Марка Райта, «можливості системи в Польщі відстають від графіка на два роки». Причина в тому, що американські підрядники з компанії John Wood Group значно затягнули повноцінне введення в дію протиракетної бази США в польському Редзіково. Тепер реальні строки здачі бази можуть бути озвучені тільки після аналізу поточної ситуації, який завершиться не раніше лютого 2020 року.

Приблизно аналогічна ситуація і з більш пізнім проектом — пропозицією Варшави побудувати в Польщі велику військову базу американських сухопутних військ. Завдяки потужному лобістському тиску і прямий лестощів на адресу чинного американського президента, яким поляки запропонували назвати новий об’єкт «Форт Трамп», США в принципі дали згоду на будівництво. З умовою, що оплачувати функціонування бази будуть самі поляки.

Однак після цього процес фактично застопорився. Не вибрано досі навіть місце для розміщення цього стратегічного військового об’єкта. За словами командувача Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі американського генерала Тода Уолтерса, належить визначити не тільки місце розташування, але також «розмір і функції» нової бази. Він зазначив, що консультації тривають і американці хочуть, щоб польські власті запропонували їм на вибір кілька варіантів розміщення. В залежності від обраного місця визначиться і чисельність контингенту цього військового об’єкта. У будь-якому випадку, очевидно, що в найближчі роки він не з’явиться на карті Польщі.

Так що масштабні навчання в Німеччині з подальшим передислоцированием 20 тисяч американських солдатів в Польщу в традиційних для НАТО в Європі масштабах виглядають досить глобально, проте в реальності практично не впливають на стратегічний баланс сил у регіоні, який залишається, безумовно, на користь Росії. Що, втім, навряд чи завадить російському керівництву робити з цього приводу чергові мілітаристські заяви, а може бути і знову прийняти рішення посилити західну військову угруповання, головне завдання якої, що очевидно — стримування НАТО.