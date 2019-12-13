Заберуть у вкладників? Зеленський придумав, де взяти гроші на малий бізнес

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити Фонд розвитку підприємництва для кредитування бізнесу, а 2 млрд гривень для нього взяти з Фонду гарантування вкладів.

Про це свідчить поданий ним 12 грудня в парламент законопроект №2589, передає «Інтерфакс-Україна». Його мета – забезпечити доступне кредитування для дрібних підприємців і заробітчан, які хочуть почати свою справу в Україні. Для цього до держбюджету-2020 потрібно внести поправки.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується створити «Фонд розвитку підприємництва», який буде фінансуватися за рахунок спеціального фонду бюджету. На цю бюджетну програму приймуть кошти від дострокового погашення векселів ФГВФО.

Таким чином, витрати держбюджету замість 1,182 млрд грн пропонується збільшити до 1,184 трлн грн, а його дефіцит не повинен вирости з 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн.