В Одесі у пенсіонерки вкрали сумку з грошима на суму 18 тисяч доларів

В Одесі невідомі скоїли розбійний напад на пенсіонерку.

Пригода сталася вчора ввечері. Жінка поверталася додому. Під парадним її вартували двоє невідомих, один з яких розпилив їй в обличчя сльозогінний газ, а інший вирвав з рук сумку, в якій були гроші.

За попередньою інформацією в сумці були гроші в сумі 18 тисяч доларів.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).