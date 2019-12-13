Для Антоненко і Кузьменко ГПУ буде просити арешт без права застави

Генеральна прокуратура просить Печерський районний суд Києва обрати запобіжним заходом для підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлії Кузьменко утримання під вартою без права на заставу. Про це пише УП з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

«Для Кузьменко та Антоненко просити арешт. Яні Дугарь (третя підозрюючи — Ред.) будуть просити про більш м’якої міри запобіжного заходу», — сказав джерело.

Також адвокат Юлії Кузьменко Влад Добош розповів Українським новинам, що ГПУ буде просити для його підзахисної утримання під вартою без альтернативи. За його словами, клопотання внесла Генпрокуратура, копія якого знаходиться нього. На даний момент адвокат вивчає клопотання.

12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють у справі Шеремета щонайменше п’ять осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря та волонтера Юлію Кузьменко («Лисицю»), музиканта і добровольця Андрія Антоненко, добровольців Владислава та Інну Грищенко («Бучу» і «Пуму»). За версією силовиків, закладала вибухівку під авто Шеремета Кузьменко, а допомагав їй Антоненко.