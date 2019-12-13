«Андрій та Юлія дуже багато віддали нашій країні»: правосуддя як ніколи потребує довіри — Бутусов

У будь-якому випадку наближається буря. Без перебільшення — йдеться про авторитет країни, держави в цілому, про людей, які означають дуже багато для України.

Риффмастер Андрій Антоненко — один із символів війни. Автор гімну Сил спеціальних операцій «Тихо прийшов, тихо пішов», фронтовий артист, характер якого відповідає його пісень — він став сержантом, резервістом СЗГ, і на День сержанта 18 листопада саме фото Антоненко командування ССО виставило на своїй сторінці у фейсбуці.

Про це написав минулої ночі в Фейсбуці відомий журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов.

Безліч разів я зустрічав Андрія з концертами на різних ділянках фронту, його по-справжньому люблять у військах.

Юлія Кузьменко — відомий і шановний волонтер, яка присвятила весь свій час допомоги фронту, її особисто знають багато сотні військових і волонтерів, вона також відомий дитячий лікар, професіонал, яка врятувала в інституті Амосова та центрі дитячої кардіології сотні життів.

І Андрій і Юлія дуже багато віддали нашій країні.

Суд буде завтра. Павло Шеремет був одним з найбільш шанованих і впливових наших журналістів, і все, що відноситься до його справи, будь-які зачіпки, все повинно отримати роз’яснення в законному порядку.

Справа Шеремета — страшне і найтяжчий злочин, де, здавалося, не було надії знайти хоч якісь ниточки, і тому кожна версія вимагає ретельного вивчення, і звичайно, максимально публічно. Крім як в суді це не з’ясувати.

Те, що було сьогодні — це прес-конференція, це політичні заяви. А в суді повинні виступити прокурори, і що буде пред’явлено в повному обсязі ще невідомо. Але адвокати і підозрювані повинні офіційно відповісти на тяжкі звинувачення на суді.

Я дуже хочу почути коментарі всіх тих, хто був названий на прес-конференції. Я дуже побоююся, щоб з ким-то ще з фігурантів справи не стався нещасний випадок або самогубство.

У будь-якому випадку наближається буря. Без перебільшення — йдеться про авторитет країни, держави в цілому, про людей, які означають дуже багато для України.

Я хочу звернути увагу турбо-депутатів Верховної Ради. Країні гостро необхідний суд присяжних. Справи такого напруження і такої значущості слід вирішувати із залученням громадськості, оскільки в такій справі правосуддя як ніколи потребує довіри.