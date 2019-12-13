На Закарпатті депутат селищної ради тримав в заручниках мігрантів

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка переправляла мігрантівза кордон, зокрема до Словаччини та Угорщини. Тих, хто не зміг оплатити подорож утримували в неволі. Організатором угруповання виявився депутат селищної ради, якому допомагали троє місцевих. Під час спецоперації правоохоронці звільнили сім’ю. Чотирьох людей тримали в підвалі. Одному вдалося втекти і звернутися в поліцію.

Наталія Калиновська, начальник сектора Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі України:

“Сім’ю, яку фігуранти збиралися незаконно відправити до країн Європейського союзу, силою помістили в підвальне приміщення, відібравши гроші, документи і одяг. Серед знаходяться було двоє їх малолітніх дітей “.