Витрати на благоустрій Москви за рік перевищили витрати на будівництво Кримського міст

281 млрд рублів

Витрати на благоустрій Москви за рік перевищили витрати на будівництво Кримського моста

За 10 місяців 2019 року на благоустрій Москви витратили 281 млрд рублів. Це більше, ніж витрати на будівництво Кримського моста, який обійшовся бюджету у 228 млрд рублів, можна порівняти з бюджетами Краснодарського краю, Татарстану або Свердловської області, відзначають «Ведомости».

Всього на благоустрій столиці з 2011 року влада витратила понад 1,5 трлн рублів, свідчать дані бюджету Москви. Приблизно стільки ж на благоустрій витратила вся інша Росія (1,7 трлн рублів).

Пріоритетом нового керівництва Москви в 2010 році було названо розвиток інфраструктури, Собянін правильно перенаправив видатки бюджету на інфраструктуру, так як вона розвивалася недостатніми темпами, зазначає економіст Наталя Зубаревич. Але таке зростання витрат на благоустрій вона називає «не дуже нормальним»: за дев’ять місяців місто направив на це 15% всіх витрат бюджету, та вони перевищили всі витрати міста на освіту. Зубаревич пояснює це зростанням доходів міста: якщо в 2011 році вони склали 1,13 трлн рублів, то в 2020 році очікуються на рівні 2,8 трлн рублів. «Те, що зараз збирає Москва, — це фантастика. Гроші були спрямовані на інфраструктуру, але виявилося, що і на це їх витратити не можна. А витрачати треба було, щоб не забрав центр», — вважає вона.

Мінфін і мерія не раз намагалися домовитися, що федеральна влада не будуть забирати ніякі доходи міста, розповів «Відомостям» федеральний чиновник, але закріпити таку домовленість законодавчо поки не виходить і отримати тверді гарантії Москва не може.

«У Москви дуже сильне фінансове становище за рахунок зростання податкових доходів, є вільні кошти. А благоустрій — це така стаття витрат, де швидко можна показати результат. Тут можливості збіглися з бажанням продемонструвати, як влада Москви піклуються про жителів, така візитна картка», — коментує старший директор Fitch Володимир Редькін.