Настя Каменских похвасталась постройневшей фигурой в нижнем белье

Настя Каменских любит радовать своих поклонников провокационными снимками.

Так, на днях звезда поразила кардинальной сменой имиджа и огненно-рыжими локонами, а сегодня похвасталась заметно постройневшей фигурой на новом селфи.

На снимке, который Настя опубликовала у себя в Instagram, звезда позирует в ванной в одном лишь белье и сексуально приспущенных брюках. Без макияжа, с мокрыми волосами и просто в идеальной форме — от NK невозможно оторвать глаз! Поклонники уже успели засыпать певицу лайками и сотнями восхищенных комментариев.

: showdream.org