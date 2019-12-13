На переговорах США с Талибаном взята пауза на «несколько дней»

Об этом в четверг сообщил представитель Талибана в Дохе, где проходят переговоры

Представитель афганского Талибана в четверг сообщил, что почти неделю продолжавшиемя переговоры с США в Катаре прошли в «хорошей и позитивной» атмосфере. Однако боевики не сообщили о каких-либо договоренностях, к которым удалось прийти участникам переговоров.

Представители Талибана и США согласились возобновить переговоры после паузы, которая продлится «несколько дней». В это время обе стороны будут проводить внутренние консультации, рассказал Сухаил Шахин, официальный представитель делегации талибов на переговорах.

Диалог между США и талибами прервался спустя день после того, как боевики взорвали машину, начиненную бомбами, рядом с крупнейшей военной базой США в Афганистане, и попытались прорваться на территорию аэродрома Баграм.

Местные власти сообщили, что атака талибов привела к гибели местных жителей: во время нападения погибла как минимум одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

Шахин попытался опровергнуть утверждения о том, что прекращение переговоров в Дохе каким-либо образом связано со вчерашней атакой. В беседе с журналистами он заявил, что в четверг переговоры проходили в «хорошей и позитивной» атмосфере.

Американская делегация, возглавляемая Залмаем Халилзадом, спецпредставителем Госдепартамента по установлению мира в Афганистане, никак не прокомментировала ход переговоров, которые возобновились в Дохе в минувшую субботу.

По данным источников в Талибане, во время нынешнего раунда переговоров Залилзад и его команда давили на талибов, пытаясь добиться снижения уровня насилия или объявления о прекращении огня и начале внутриафганских переговоров о достижении мира.

: rusjev.net