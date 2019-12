Кейт Миддлтон пришла на прием в королевских украшениях (фото)

Герцогиня Кейт Миддлтон посетила традиционный прием дипломатического корпуса в Букингемском дворце, который состоялся вечером 11 декабря и удивила присутствующих ярким образом.

Прием посетило около тысячи гостей, среди которых были послы иностранных государств и правительственные чиновники. На мероприятие помимо Ее Величества прибыли ее старший сын Чарльз с супругой Камиллой и внук принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.

Сама королева явилась на мероприятие в роскошном белоснежном наряде. Голову Ее Величества украшала тиара с бриллиантами и изумрудами — так называемая Владимирская тиара.

Кейт Миддлтон удивила присутствующих изысканным черным вечерним платьем с синей лентой, которая означает, что герцогиня была награждена Крестом Дамы Королевского Викторианского Ордена. Ее Величество назначает людей на этот высокий уровень рыцарства, чтобы признать их службу короне.

Также герцогиня дополнила образ тиарой и колье, которые ей одолжила королева Елизавета. Украшения были подарены Ее Величеству на свадьбу в 1947 году и оценивается в 92 миллиона долларов.

