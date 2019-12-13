Слава Каминская рассказала, пойдёт ли ещё раз на “Танці з зірками”

Певица покинула проект в 2018 году из-за травмы позвоночника.

В 2018 году вокалистка популярной украинской группы НеАнгелы Слава Каминская была участницей шоу “Танці з зірками”, но покинула проект во втором эфире, так и не выйдя на паркет. Всё дело в том, что во время одной из репетиций артистка получила серьёзную травму позвоночника, из-за которой не могла продолжить тренировки.

Во время хореографической поддержки она упала и получила перелом отростков двух позвонков.

“Две недели адской боли, уколы, блокады в позвоночник и непонимание происходящего – не самое приятное, откровенно говоря, время препровождения. И если честно, я даже обрадовалась, когда узнала, что у меня перелом поперечных отростков двух позвонков, так как, во-первых, все стало на свои места; во-вторых, меня перестали обвинять в симуляции, что не очень приятно и обидно; в-третьих, я поняла, что все-таки моя выносливость и работоспособность, как у Терминатора; а в-четвертых, это не так опасно, как звучит на первый взгляд”, – говорила Каминская.

Поклонников очень расстроил исход этой ситуации, так как они очень переживали за здоровье Славы, а также очень хотели увидеть её на паркете, считая певицу одной из самых сильных участниц. Некоторые до сих пор не теряют надежду, что ещё увидят вокалистку НеАнгелов среди участников проекта.

О том, хочет ли сама Слава Каминская ещё раз принять участие в “Танцях з зірками”, она рассказала во время веб-конференции на tochka.net.

“Ну, в этом и был мой опыт с переломанным позвоночником – в общем-то, на этом точка. Сейчас хожу нормально, дергаюсь на сцене вроде бы тоже. Не уверена, что хочу еще раз попасть и еще раз обрести этот опыт – хватит, позвоночник у меня один и ассоциации, конечно, не очень”, – сказала певица.

: showdream.org