Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в п’ятому ятницю, 13 грудня, прокоментував ініціативу України про зміну мінських урік.

Він нагадав про документ, прийнятий на саміті в Парижі, “який, в принципі, можна і треба вважати успіхом”.

“У підсумкових угодах паризького саміту нормандського формату в преамбулі у іншому параграфі говориться, що мінські угоди продовжують бути основою роботи нормандського формату, держави-учасники якого прихильні до їх повного виконання”, – сказав Пєсков.

“Якщо після понеділка сталася якась зміна позицій однієї зі сторін, а саме Києва, то це питання, яке належить довго і напружено аналізувати всім трьом іншим учасникам нормандського формату”, – додав він. Пєсков зазначив, що президенту України Володимирові Зеленському для вирішення проблеми Донбасу потрібно не жати руку російському лідерові Володимирові Путіну, а виконувати мінські домовленості.

Так він прокоментував слова Зеленського про готовність потиснути руку Путіну сто разів за повернення Криму і десять разів – за Донбас. “Що стосується Криму, то краще Путіну тиснути руку, не піднімаючи питання про Крим… Що стосується Донбасу, то тут треба не Путіну тиснути руку, а треба виконувати мінські домовленості – і тоді можна буде усім потиснути руку і привітати з тим, що українці вирішили свій внутрішньоукраїнський конфлікт”, – додав представник Кремля.