Подільники терориста Малофєєва одіозні порномагнаты Максим Криппа і Максим Поляков — Max Polyakov потрапили під кримінальну справу

Киберполиция вийшла на слід організованої злочинної групи, яка займається організацією азартних ігор в інтернеті і створенням порно-студій в Україні.

Днями оперативники закрили 8 гемблинговых сайтів типу «Вулкан» і взяли під арешт 12 осіб. Всього у справі фігурує понад 200 сайтів онлайн-казино. У результаті слідчих дій вдалося встановити, що централізований контроль за частиною нелегального ігрового бізнесу в Україні здійснює проживає у США бізнесмен із Запоріжжя Максим Поляков (Max Polyakov). Офіційні активи бізнесмена включають компанії Noosphere Ventures, Together Networks, Murka і прогорів аерокосмічний стартап FireFly. Операційну діяльність групи контролює київський партнер Макса Полякова — Максим Криппа.

Правоохоронці розповідають, що угрупування знаходиться в розробці вже кілька років. У 2015-му році силовики закрили порно-студію з онлайн-чатами в центрі Запоріжжя. Студія розташовувалася в офісі компанії Easy Date, яка входить в холдинг сайтів знайомств Макса Полякова. У ході оперативних дій співробітники кіберполіції встановили, що з комп’ютерів також здійснювалася операційна діяльність декількох сайтів онлайн-казино, а цей офіс є лише частиною глобальної злочинної структури.

Максим Криппа і Макс Поляків

До 2017-го року був зібраний значний обсяг інформації і почалися оперативні дії. За останній рік співробітники поліції закрили більше 50 порно-студій у різних регіонах України і заблокували діяльність десятків сайтів інтернет-казино. Але вийти на керівника злочинного угруповання вдалося тільки на початку 2018-го року. Виявилося, що усіма регіональними підрозділами керують ОЗУ з декількох офісів у Києві.

Основним продуктом групи є сайти онлайн-казино типу «Вулкан». Характерною ознакою всіх ресурсів була орієнтація, спрямована на жителів СНД. Незважаючи на блокування сайтів на території України, служба підтримки онлайн-казино пропонує використовувати програми по заміні IP-адреси, щоб забезпечити анонімний вхід і вільне відвідування ресурсів. Схема вводу-виводу грошей під час гри була побудована тільки з використанням російських банківських установ і платіжних систем.

Поляків Макс і Криппа Максим



Російський слід бізнесу угруповання Макса Полякова бере початок у 2010-му році. За підтримки російського олігарха Костянтина Малофєєва Криппа і Поляків збудували бізнес з надання гральних послуг в мережі Інтернет на території РФ.

У Росії онлйан-гемблінг також заборонений, і в певний момент, щоб уникнути кримінального переслідування, Поляків «евакуював» своїх партнерів в Україну. Частина з них змогли отримати українське громадянство. У 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес на базі компанії EvoPlay, яка вже перебувала під контролем Максима Криппы. З недавніх пір компанія володіє ліцензією на використання бренду Vulkan/Вулкан в інтернеті і блокує роботу всіх сайтів з аналогічними чи схожими назвами.

В результаті Криппе і Полякову вдалося усунути з ринку практично всіх конкурентів, які використовували «їх» бренд і стати основними творцями та розповсюджувачами сайтів онлайн-казино «Вулкан».

У попередні роки подібна діяльність слабо контролюється правоохоронними органами, і члени ОЗГ Полякова відчували себе досить комфортно, розвиваючи і примножуючи свій незаконний бізнес до сьогоднішнього дня. У 2015 році киберполиция почала підготовку великої спецоперації, в результаті якої вдасться взяти не тільки безпосередніх виконавців, а й організаторів онлайн-казино і порностудій.

За даними Нацполиции України, на сьогоднішній день співробітники кіберполіції вже провели 15 санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено більше сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, додаткові носії інформації, банківські картки, чекова книжка американського банку, російські паспорти учасників злочинної групи, службова і чорнова документація. Також вилучено зброю, боєприпаси, наркотики і гроші в іноземній валюті.

Джерела в кіберполіції повідомляють, що під підозрою у справі сьогодні знаходяться ще кілька компаній, афілійованих з Максом і Максимом Поляковим Криппой, зокрема Evoplay, звідки, за даними правоохоронців відбувається весь операційний контроль гемблинговыми ресурсами злочинного угруповання. Як повідомляли ЗМІ, базовий офіс компаній Криппы та Полякова знаходиться у Київі, за адресою Набережно-Печерська, 1. У 2015 році цей офіс вже обшукували правоохоронці за підозрою в організації діяльності казино «Вулкан». Слідство по справі триває.

Автор: Роман Марченко

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