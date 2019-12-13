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Нову електростанцію в Казахстані освятили кров’ю принесеної в жертву корови

13.12.2019

У Казахстані окропили кров’ю енергоблок електростанції в Аксу в честь завершення його ремонту. Для цього був проведений спеціальний обряд жертвопринесення корови.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ініціатором «освячення» були самі працівники підприємства.

«За традицією після завершення великих проектів, таких як будівництво або реконструкція виробничих об’єктів, співробітники просять запросити релігійних служителів для благословення», — пояснила журналістам представник енергокомпанії.

Вона також уточнила, що м’ясо жертовної тварини роздали бідним сім’ям.

У мережі з’явилося відео.

 

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