Суд визнав директора НАБУ винним у корупції

Апеляційний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у вчиненні корупційного правопорушення.

Ситник не задекларував відпочинок на мисливському базі. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук в своєму телеграм-каналі.

«Суд постановив. Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 по Ситник про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків» залишити без змін, а апеляційні скарги Ситника та його захисників залишити без задоволення. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає», – зачитав рішення суддя.