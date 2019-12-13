Вбивство Шеремета: За версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець

Слідство вважає ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmasterу Антоненка організатором, а дитячого медика Юлію Кузьменко безпосереднім виконавцем вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Влад Добош опублікувавши на своїй сторінці у Facebook копію підозри, яку вручили Кузьменко

“Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з-поміж волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича”, — йдеться в тексті підозри.

Так, у підозрі зазначається, що втілюючи в дію свій злочинний задум Антоненко в складі організованої групи спільних злочинних дій залучив Юлію Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які на їх думку, зможуть змінити життя суспільства.

“Діяльність учасників організованої групи здійснювалася з чіткого розподілу функцій між ними . Зокрема, Антоненко поклав на себе функції організатора та керівника… угрупування”, — зазначається у підозрі.

Також, у підозрі Антоненко разом з невідомими особами вказується, як виробник вибухового пристрою, Дугарь нібито вела розвідку місця скоєння злочину.

Згідно з документом, у ніч на 20 липня 2016 року Антоненко та Кузьменко прибули на вулицю Івана Франка в Києві, знайшли автомобіль на якому пересувався Шеремет, після чого Кузьменко підійшла до автомобіля та прикріпила вибуховий пристрій під його днище з боку водія. Після чого разом з Антоненком нібито залишили місце події.

“Таким чином Кузьменко.., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у складі організованої групи”, — йдеться в тексті.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.

Як повідомлялося раніше, у службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.