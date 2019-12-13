На Львівщині напали на підприємця

У селі Бартатів Городецького району Львівської області скоєно розбійний напад на керівника підприємства, яке здійснює продаж автотоварів, а саме мастил та автокосметики. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Четверо невідомих проникли до помешкання підприємця та напали на нього та його дружину.

Господарів побили. Після цього нападники забрали гроші, які їм вдалося знайти. Всього грабіжникам вдалося заволодіти грошима на суму декілька тисяч гривень. Після цього вони зникли з місця події попередньо пошкодивши пристрій, що записував відео з камер спостереження.

Потерпілих госпіталізовано до лікарні. За фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.