Меланія Трамп влаштувала різдвяний бал у Білому домі: яке вбрання обрала перша леді (фото)

Перша леді США має насичений графік роботи, адже перед новорічно-різдвяними святами їй необхідно влаштувати серію свят для політиків та високопосадовців. Після відзначення Хануки Меланія Трамп влаштувала традиційний різдвяний бал у Білому домі, на який прийшла у розкішній сукні та накидці.

Чимало американців критикують Дональда Трампа через його закони та вектор політики. Однак одвічних американських традицій він та його чарівна дружина Меланія беззаперечно дотримуються. Винятком не став щорічний бал Конгресу, який пара провела 12 грудня.

Урочистий захід пройшов у великому фоє Білого дому, яке перша леді прикрасила новорічними ілюмінаціями та святковою ялинкою. Різдвяні декорації створили особливу атмосферу у залі, що відзначили всі політики та їхні сім’ї, які й стали запрошеними гостями подружжя. Оцінив копітку та бездоганну роботу Меланії і її чоловік Дональд Трамп, який під час промови публічно подякував першій леді.

Я хочу привітати Меланію, вона виконала чудову роботу, прикрасивши Білий дім… У нас буде найкращий рік за останні десятиліття,

– наголосив Дональд Трамп.

Не менше вразила й ефектна поява Меланії Трамп на балу. Для вечірнього виходу перша леді обрала білосніжну сукню від ліванського дизайнера Reem Acra. Вбрання підкреслило струнку фігуру Меланії, а накидка з дорогоцінним камінням додала розкоші образу американської красуні.

: 24tv.ua

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