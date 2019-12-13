Скандальные данные о разбившемся в России МИ-28

Полк ударного вертолета МИ-28, который разбился поздно вечером 11 декабря в Краснодарском крае (Россия), причастен к атаке на украинские корабли вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщает “Зеркало недели”. Факт крушения вертолета подтвердили в Минобороны России, добавив, что случилось это из-за сложных метеорологических условий.

На борту вертолета находился подполковник Алексей Склянкин, который был заместителем командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке. Также там находился майор Руслан Кушниренко – командир эскадрильи МИ-28.

Согласно данным InformNapalm, именно вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские катера “Бердянск” и “Никополь” и буксир “Яны Капу” вблизи Керченского пролива осенью 2018 года.

: panoptikon.org