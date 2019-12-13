У харківському супермаркеті ловили мавпу з контактного зоопарку (відео)

У Харкові в одному із супермаркетів мережі “АТБ” ловили мавпу, яка втекла з контактного зоопарку. Відповідне відео було розміщене на сторінці в Facebook однієї із груп міста Харкова

“В “АТБ” на Одеській (уточнення: на проспекті Гагаріна, у магазині №776 – ред.) забігла мавпа з контактного зоопарку. Супермаркет тимчасово закрили, щоб впіймати втікачку”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що контактний зоопарк розміщується в тій же будівлі на третьому поверсі. Мавпа стрибала по металевим конструкціям у магазині.