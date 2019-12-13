Смертельна пожежа в Одесі: в облуправлінні ДСНС проходить обшук

В Одесі після масштабної пожежі на ТроїцькійДБР почало розслідування відносно рятувальників. У будівлі облуправління ДСНС на Прохоровській проходить обшук

Як розповіло джерело видання в прокуратурі, в облуправлінні слідчі вилучають матеріали перевірок з 2014 року. А що стосується розслідування – йдеться про халатність, виявлену працівниками ДСНС, які повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в будинку Асвадурова.

Нагадаємо, жертвами пожежі на Троїцькій стали 16 осіб, деяких з них до цих пір не впізнали. На даний момент підтверджена загибель студентки коледжу Ксенії Бабенко, викладача вищої математики та інформатики Анни Бортюк , співробітниці навчального закладу Марини Коваль, студента Кирила Трофимчука і завідуючої відділенням правового спрямування коледжу Наталії Третьякової. Крім того, в лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін.

Також ми писали, що причиною масштабної пожежі в центрі Одеси могла стати стара проводка. За неофіційною інформацією, її не змінювали з 1966 року.

Тим часом, в Одесі Київський райсуд відправив директора згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу під домашній арешт на 60 діб.